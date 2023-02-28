Белгородцев вновь испугала фейковая воздушная тревога на радио и ТВ

На радио в Белгороде вновь запустили фейк о ракетном ударе

В этот раз сообщение об угрозе запустили не только по радио, но и на ТВ. В оперштабе региона и федеральном МЧС уже подтвердили факт взлома. Примечательно, что угрозу передавали не только в Белгороде, но и в других городах.