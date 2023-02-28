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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Белгородцев вновь испугала фейковая воздушная тревога на радио и ТВ

28 февраля 2023, 07:48
Фото: Telegram-канал «Лимон | Белгород»

На радио в Белгороде вновь запустили фейк о ракетном ударе

В этот раз сообщение об угрозе запустили не только по радио, но и на ТВ. В оперштабе региона и федеральном МЧС уже подтвердили факт взлома. Примечательно, что угрозу передавали не только в Белгороде, но и в других городах.
Сюжет
Фейк

Белгородцы снова услышали «воздушную тревогу» по радио. Сообщалось о якобы угрозе ракетного удара и просьбе срочно уйти в укрытия. Как оказалось, некоторые радиостанции взломали.

Вскоре в белгородском оперштабе прокомментировали случившееся. Произошедший утром 28 февраля взлом подтвердили. Предположительно, провокацию совершили со стороны сопредельного государства.

Жителей просят сохранять спокойствие и напоминают, что в случае ЧС вся оперативная информация в кратчайшие сроки появится в официальных источниках.

«Воздушную тревогу» на радио сегодня объявили не только в Белгороде. Аналогичная ситуация сложилась в том числе в соседнем Воронеже, а также в других городах России.

Видео: Telegram-канал «Лимон | Белгород»

Примечательно, что взломали не только радиостанции, но и телевидение. В Белгороде появилось сообщение об угрозе ракетного удара. В Долгопрудном по телеканалу ТНТ4 транслировали карту воздушной тревоги.

Напомним, подобная ситуация уже происходила в Белгороде и в других городах 22 февраля.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
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