Белгородцев вновь испугала фейковая воздушная тревога на радио и ТВ

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Белгородцы снова услышали «воздушную тревогу» по радио. Сообщалось о якобы угрозе ракетного удара и просьбе срочно уйти в укрытия. Как оказалось, некоторые радиостанции взломали.
Вскоре в белгородском оперштабе прокомментировали случившееся. Произошедший утром 28 февраля взлом подтвердили. Предположительно, провокацию совершили со стороны сопредельного государства.
Жителей просят сохранять спокойствие и напоминают, что в случае ЧС вся оперативная информация в кратчайшие сроки появится в официальных источниках.
«Воздушную тревогу» на радио сегодня объявили не только в Белгороде. Аналогичная ситуация сложилась в том числе в соседнем Воронеже, а также в других городах России.
Примечательно, что взломали не только радиостанции, но и телевидение. В Белгороде появилось сообщение об угрозе ракетного удара. В Долгопрудном по телеканалу ТНТ4 транслировали карту воздушной тревоги.
Напомним, подобная ситуация уже происходила в Белгороде и в других городах 22 февраля.