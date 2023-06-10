ВСУ два раза за день обстреляли белгородское село

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
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Updated Сегодня, 16:45
Сегодня, 10 июня, село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дважды попало под обстрел ВСУ. Последнее предупреждение об обстреле жители села получили вечером, в 18:10.
Через некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал атаку ВСУ на село и рассказал о последствиях.
Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области