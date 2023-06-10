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ВСУ два раза за день обстреляли белгородское село

10 июня 2023, 16:43
Фото: 1MI
По данным губернатора, пострадавших в результате обстрелов нет.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 10 июня, село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дважды попало под обстрел ВСУ. Последнее предупреждение об обстреле жители села получили вечером, в 18:10.

Через некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал атаку ВСУ на село и рассказал о последствиях.

Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Третий обстрел за сутки: белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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