Село в приграничье Белгородской области попало под миномётный обстрел

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе попал под обстрел ВСУ. Есть повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К ликвидации последствий происшествия приступят в ближайшее время.
Среди мирных жителей пострадавших нет.
Напомним, что 8 июня в Краснояружском районе в результате атаки с дронов-камикадзе пострадал мужчина. Во время происшествия он пас скот на окраине села. Мужчина сам обратился за помощью в больницу.