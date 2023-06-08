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Село в приграничье Белгородской области попало под миномётный обстрел

8 июня 2023, 12:36
Фото: Bel.ru

Хутор Лозовая Рудка в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

В результате происшествия есть повреждения ЛЭП. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе попал под обстрел ВСУ. Есть повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К ликвидации последствий происшествия приступят в ближайшее время.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

Напомним, что 8 июня в Краснояружском районе в результате атаки с дронов-камикадзе пострадал мужчина. Во время происшествия он пас скот на окраине села. Мужчина сам обратился за помощью в больницу.

Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Лэп#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Лозовая Рудка#Вячеслав Гладков
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