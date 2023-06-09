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Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино

9 июня 2023, 06:22
Двоих раненых госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В городе продолжают разрушать дома, но осмотреть повреждения из-за интенсивных обстрелов пока не получается.
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Обстрел

Город Шебекино в Белгородской области минувшей ночью вновь оказался под сильным обстрелом. Есть пострадавшие: ранения получили три человека. Двоих госпитализировали, один от поездки в больницу отказался.

В городе продолжают разрушать жилые дома. Осмотреть их пока не получается из-за того, что интенсивные обстрелы продолжаются.

Но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жильё и вернуть жителей домой. Я очень много встречаюсь с теми, кто отселён. Вижу, как они скучают по своим родным домам и квартирам, и очень хочется сделать всё от нас зависящее, чтобы люди вернулись в своё жильё.
Вячеслав Гладков

Ранее в Сети появились фото мощного пожара, который произошёл в МКД минувшей ночью.

Напомним, что накануне при атаке с дронов-камикадзе пострадал житель Краснояружского района. Мужчина пас скот, в это время упал дрон. Пострадавший сам обратился в больницу.

Ночной пожар в ШебекиноНочной пожар в Шебекино
Ночной пожар в ШебекиноНочной пожар в Шебекино
Ночной пожар в Шебекино
Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
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