Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Город Шебекино в Белгородской области минувшей ночью вновь оказался под сильным обстрелом. Есть пострадавшие: ранения получили три человека. Двоих госпитализировали, один от поездки в больницу отказался.
В городе продолжают разрушать жилые дома. Осмотреть их пока не получается из-за того, что интенсивные обстрелы продолжаются.
Но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жильё и вернуть жителей домой. Я очень много встречаюсь с теми, кто отселён. Вижу, как они скучают по своим родным домам и квартирам, и очень хочется сделать всё от нас зависящее, чтобы люди вернулись в своё жильё.
Вячеслав Гладков
Ранее в Сети появились фото мощного пожара, который произошёл в МКД минувшей ночью.
Напомним, что накануне при атаке с дронов-камикадзе пострадал житель Краснояружского района. Мужчина пас скот, в это время упал дрон. Пострадавший сам обратился в больницу.