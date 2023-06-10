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Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам приграничных территорий

10 июня 2023, 13:14
Фото: 1MI
Соответствующий проект документа появился на портале нормативных проектов. В случае внесения изменений в закон, статус ветерана будет полагаться защитникам территорий, прилегающих к зоне спецоперации.
Сюжет
СВО

На сегодняшний день статус ветерана боевых действий полагается участникам боевых действий, в том числе всем участникам спецоперации на Украине. Минобороны РФ предложило давать статус ветерана защитникам территорий, которые прилегают к зоне спецоперации. Это следует из проекта документа «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“, который опубликован на портале нормативных проектов.

В случае принятия правок статус ветерана будет присваиваться лицам, которые участвуют:

  • в отражении вооружённого вторжения;
  • охране конституционных прав граждан;
  • поддержании правопорядка;
  • охране и обороне важных гособъектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации на территориях Украины, ЛДНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

В настоящее время статус ветерана боевых действий полагается всем участникам спецоперации, которые выполняют задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определённые льготы:

  • ежемесячную выплату в размере около 3500 рублей;
  • компенсацию платы за наём и содержание жилого помещения в размере 50%;
  • право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;
  • право не платить земельный налог с шести соток;
  • на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;
  • ежегодный отпуск в удобное для них время;
  • на отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней;
  • получить профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счёт работодателя;
  • пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера соцпенсии.
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Ветеран боевых действий#Статус#Минобороны#СВО#Спецоперация#Белгородская область
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