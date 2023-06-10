Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам приграничных территорий

На сегодняшний день статус ветерана боевых действий полагается участникам боевых действий, в том числе всем участникам спецоперации на Украине. Минобороны РФ предложило давать статус ветерана защитникам территорий, которые прилегают к зоне спецоперации. Это следует из проекта документа «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“, который опубликован на портале нормативных проектов.