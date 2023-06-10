Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам приграничных территорий

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На сегодняшний день статус ветерана боевых действий полагается участникам боевых действий, в том числе всем участникам спецоперации на Украине. Минобороны РФ предложило давать статус ветерана защитникам территорий, которые прилегают к зоне спецоперации. Это следует из проекта документа «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“, который опубликован на портале нормативных проектов.
В случае принятия правок статус ветерана будет присваиваться лицам, которые участвуют:
В настоящее время статус ветерана боевых действий полагается всем участникам спецоперации, которые выполняют задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определённые льготы: