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Posted 16 августа 2022, 14:04

Published 16 августа 2022, 14:04

Modified 16 августа 2022, 16:58

Updated 16 августа 2022, 16:58

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде

16 августа 2022, 14:04
Фото: mil.ru. Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде
Сюжет
Льготы
В статье представлена информация, какие льготы ветеранам боевых действий в Белгороде (ВБД) выплачиваются в 2022 году. Участникам боевых действий положены как федеральные, так и региональные льготы.

Кто относится к ВБД?

К ветеранам боевых действий относят граждан, которые были направлены на службу в места боевых действий. Получить такой статус могут как военнослужащие, так и военнообязанные. 

Данный статус положен военным и бывшим военным, которые участвовали в разминировании территории СССР в послевоенное время. К этой категории граждан относят участников операций в Афганистане, в Чечне (Чеченской Республике), в Сирии и в Украине. 

Согласно ФЗ №5 “О ветеранах” ВБД могут получить различные преференции в зависимости от того, в какую из семи категорий они входят. К примеру, УБД, которые перечислены в пунктах с 1 по 4, могут оформить пенсионные льготы и ЕДВ. Ежемесячная выплата (ЕДВ) увеличивает размер пенсии до социального стандарта, установленного по региону. Эту выплату можно получить по всей России, в том числе в Белгороде. 

Дополнительно предоставляется льгота по оплате жилья - его найма и содержания. Социальные выплаты на оплату помещения и услуг коммунальных служб могут получить как участники боевых действий, так и члены семьи. ВБД предоставляются медицинская помощь в ведомственном медучреждении и некоторые другие льготы, такие как бесплатные путевки и медикаменты. 

ВБД, которые включены в 5-7 категории, имеют право на льготные медицинские услуги, покупку без очереди садового участка. Они могут получить жилье и некоторые другие преференции. 

1.07.2022 традиционно отмечается День ветерана боевых действий. Это торжество посвящено людям, исполняющим воинский долг в горячих точках, участвующим в вооруженных конфликтах на территории РФ и за ее границами. 

Кто относится к ВБД?
Кто относится к ВБД?. Фото: mil.ru

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде

Гражданам, участвовавшим ранее в боевых действиях, положены льготы на уровне региона помимо федеральных. В Белгороде они имеют право на следующие льготы и преференции:

  1. Предоставление пенсионного обеспечения согласно действующему законодательству. Обеспечение жильем некоторых категорий граждан, нуждающихся в улучшении условий проживания. 
  2. Установка квартирного телефона без очереди и преференции при вступлении в кооперативы. 
  3. Возмещение половины затрат на оплату услуг организациям жилищно-коммунального хозяйства, а также скидка на уплату взносов на капремонт. 
  4. Возможность обращения за врачебной помощью в прикрепленную во время службы медицинскую организацию. Безвозмездное предоставление ортопедических изделий, за некоторыми исключениями. 
  5. Бесплатное для гражданина профессиональное обучение, которое будет оплачивать работодатель. 
  6. Возможность выбрать отпуск в удобное время. Внеочередной прием в центрах соцобслуживания, а также прием на обслуживание отделениями соцпомощи на дому.
  7. Преференции при уплате налогов на имущество в Белгородской области и других регионах. 
  8. Предоставление ЕДВ согласно Социальному кодексу в Белгородской области. Героям СССР и РФ положена выплата в размере 5800 рублей. Инвалидам боевых действий первой или второй группы — 790 и 655 рублей соответственно. Членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в местах боевых действий, выплачивается 790 рублей. Вдовы могут получить 1445 рублей. 

Согласно данным СМИ, в Белгородской области будут расширены налоговые льготы для ветеранов боевых действий, имеющих в собственности автомобили.  Преференция предоставляется на федеральном уровне, но значение ставок устанавливается в регионах. Предполагается, что льгота будет распространяться на одно ТС мощностью не более 100 л. с. Если автомобиль имеет мощность свыше 100 л. с., налог составит 10 рублей вместо 25 в Белгородской области. 

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде
Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде. Фото: 1MI

Федеральные льготы ветеранам боевых действий

Ранее Государственной думой был принят закон, согласно которому участники специальной военной операции на Украине и в Донбассе могут получить статус ВБД. Помимо этого, статус будет присвоен пограничникам, участвующим в СВО, и гражданскому персоналу. 

Гражданам со статусом ВБД в России, в том числе в Белгороде, предоставляются следующие льготы:

  1. Преференции при оплате коммунальных услуг. В перечень льгот входит скидка 50% по внесению выплат за управление домом, его содержание, восстановление общего имущества.
  2. Льготы по налогам на недвижимое имущество. ВБД не требуется вносить налог за дом или квартиру, землю и гараж. Льготу можно оформить на один объект каждой категории. К примеру, можно оформить льготу на квартиру в многоэтажном доме и гараж. Если размер участка составляет до 6 соток, налог платить не требуется. 
  3. Возможность оформить на льготных условиях путевку, бесплатно получить профессиональное образование. 
  4. Предоставление доплат к пенсии, бесплатных медикаментов. 

Уточнить наличие льгот и оснований для начисления дополнительных выплат можно в Пенсионном фонде РФ, органах социальной защиты Белгородской области. Выплаты перечисляются ветерану, а также членам семьи в случае гибели участника боевых действий. 

Федеральные льготы ветеранам боевых действий
Федеральные льготы ветеранам боевых действий. Фото: voinskayachast.net

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?

Чтобы получить льготу, ветерану боевых действий необходимо обратиться в местное отделение ПФР. С собой следует взять документ, удостоверяющий личность, и удостоверение ВБД (УБД). Чтобы получать ЕДВ, требуется сообщить реквизиты банковской карты. 

Если требуется жилье, при наличии соответствующего права у ветерана нужно встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Для этого нужно соответствовать требованиям — отсутствие жилья в собственности или предоставленного на условиях социального найма, площадь помещения на каждого члена семьи меньше норматива. Воспользоваться правом можно и в том случае, если имеющееся жилье находится в аварийном состоянии. 

Ветераны боевых действий вправе пользоваться льготами при уплате налогов при оплате лечения, обучения и покупке жилья, а также при наличии официального трудоустройства при условии выплаты человеком налога на доходы.

Для оформления льгот по уплате налогов необходимо обратиться в ФНС по Белгороду и Белгородской области. Чтобы получить льготу по НДФЛ, можно подать заявление на предоставление налогового вычета в бухгалтерию по месту работы. 

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?
Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?. Фото: фнс налог nalog.gov.ru

Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?

В России на законодательном уровне определены льготы для членов семей ВБД, разработана система мер их социальной поддержки. Согласно ФЗ-76 членами семьи военного являются супруг и несовершеннолетние дети, родители старше 50 и 55 лет либо имеющие инвалидность. К членам семьи относят и граждан, которые находятся на иждивении ВБД. 

В случае гибели военнослужащего во время несения службы члены семьи в равных долях получают страховую выплату и единовременное пособие. Помимо этого, возможно оформление пенсии по потере кормильца. Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты и компенсации, а также получение санаторно-курортного лечения и медицинской помощи в медучреждениях, к которым члены семьи ветерана БД были прикреплены при жизни погибшего, а также внеочередное бесплатное получение медпомощи в медорганизациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Их перечень утверждается Минздравом РФ. 

В 2022 году власти Белгородской области оказывают поддержку семьям военнослужащих, которые погибли во время специальной военной операции. Российский лидер Владимир Путин сообщал о том, что семьям погибших будет выплачено по 7,4 млн рублей и предоставлена дополнительная компенсация в 5 млн рублей. 

Также появлялись сведения о том, что по распоряжению губернатора в Белгороде семьям российских военных, погибших на Украине, будет выплачено дополнительно 3 млн рублей. Чтобы получить средства, нужно обратиться в администрацию муниципального образования по месту проживания. 

Кроме того, был подготовлен проект о системных мерах поддержки родственников военных, погибших во время конфликтов. Предлагается выплачивать средства в сумме 25 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей на подготовку ребенка погибшего военнослужащего к школе. Сумму в 25 тысяч рублей предлагается выплачивать  каждому члену семьи поочередно. В первой очереди находятся вдовы, во второй — родители военных. 

Ранее появилась информация о введении квот для поступления в вузы детей, родители которых являются участниками СВО. Согласно новостным источникам, квота в Москве и регионах будет составлять 10 процентов от основного объема показателя приема за счет бюджетных ассигнований.

Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?
Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?. Фото: 1MI
#Льготы#Ветеран#Военные#Выплаты
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