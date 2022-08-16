Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде

Posted 16 августа 2022, 14:04
Published 16 августа 2022, 14:04
Modified 16 августа 2022, 16:58
Updated 16 августа 2022, 16:58
К ветеранам боевых действий относят граждан, которые были направлены на службу в места боевых действий. Получить такой статус могут как военнослужащие, так и военнообязанные.
Данный статус положен военным и бывшим военным, которые участвовали в разминировании территории СССР в послевоенное время. К этой категории граждан относят участников операций в Афганистане, в Чечне (Чеченской Республике), в Сирии и в Украине.
Согласно ФЗ №5 “О ветеранах” ВБД могут получить различные преференции в зависимости от того, в какую из семи категорий они входят. К примеру, УБД, которые перечислены в пунктах с 1 по 4, могут оформить пенсионные льготы и ЕДВ. Ежемесячная выплата (ЕДВ) увеличивает размер пенсии до социального стандарта, установленного по региону. Эту выплату можно получить по всей России, в том числе в Белгороде.
Дополнительно предоставляется льгота по оплате жилья - его найма и содержания. Социальные выплаты на оплату помещения и услуг коммунальных служб могут получить как участники боевых действий, так и члены семьи. ВБД предоставляются медицинская помощь в ведомственном медучреждении и некоторые другие льготы, такие как бесплатные путевки и медикаменты.
ВБД, которые включены в 5-7 категории, имеют право на льготные медицинские услуги, покупку без очереди садового участка. Они могут получить жилье и некоторые другие преференции.
1.07.2022 традиционно отмечается День ветерана боевых действий. Это торжество посвящено людям, исполняющим воинский долг в горячих точках, участвующим в вооруженных конфликтах на территории РФ и за ее границами.
Гражданам, участвовавшим ранее в боевых действиях, положены льготы на уровне региона помимо федеральных. В Белгороде они имеют право на следующие льготы и преференции:
Согласно данным СМИ, в Белгородской области будут расширены налоговые льготы для ветеранов боевых действий, имеющих в собственности автомобили. Преференция предоставляется на федеральном уровне, но значение ставок устанавливается в регионах. Предполагается, что льгота будет распространяться на одно ТС мощностью не более 100 л. с. Если автомобиль имеет мощность свыше 100 л. с., налог составит 10 рублей вместо 25 в Белгородской области.
Ранее Государственной думой был принят закон, согласно которому участники специальной военной операции на Украине и в Донбассе могут получить статус ВБД. Помимо этого, статус будет присвоен пограничникам, участвующим в СВО, и гражданскому персоналу.
Гражданам со статусом ВБД в России, в том числе в Белгороде, предоставляются следующие льготы:
Уточнить наличие льгот и оснований для начисления дополнительных выплат можно в Пенсионном фонде РФ, органах социальной защиты Белгородской области. Выплаты перечисляются ветерану, а также членам семьи в случае гибели участника боевых действий.
Чтобы получить льготу, ветерану боевых действий необходимо обратиться в местное отделение ПФР. С собой следует взять документ, удостоверяющий личность, и удостоверение ВБД (УБД). Чтобы получать ЕДВ, требуется сообщить реквизиты банковской карты.
Если требуется жилье, при наличии соответствующего права у ветерана нужно встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Для этого нужно соответствовать требованиям — отсутствие жилья в собственности или предоставленного на условиях социального найма, площадь помещения на каждого члена семьи меньше норматива. Воспользоваться правом можно и в том случае, если имеющееся жилье находится в аварийном состоянии.
Ветераны боевых действий вправе пользоваться льготами при уплате налогов при оплате лечения, обучения и покупке жилья, а также при наличии официального трудоустройства при условии выплаты человеком налога на доходы.
Для оформления льгот по уплате налогов необходимо обратиться в ФНС по Белгороду и Белгородской области. Чтобы получить льготу по НДФЛ, можно подать заявление на предоставление налогового вычета в бухгалтерию по месту работы.
В России на законодательном уровне определены льготы для членов семей ВБД, разработана система мер их социальной поддержки. Согласно ФЗ-76 членами семьи военного являются супруг и несовершеннолетние дети, родители старше 50 и 55 лет либо имеющие инвалидность. К членам семьи относят и граждан, которые находятся на иждивении ВБД.
В случае гибели военнослужащего во время несения службы члены семьи в равных долях получают страховую выплату и единовременное пособие. Помимо этого, возможно оформление пенсии по потере кормильца. Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты и компенсации, а также получение санаторно-курортного лечения и медицинской помощи в медучреждениях, к которым члены семьи ветерана БД были прикреплены при жизни погибшего, а также внеочередное бесплатное получение медпомощи в медорганизациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Их перечень утверждается Минздравом РФ.
В 2022 году власти Белгородской области оказывают поддержку семьям военнослужащих, которые погибли во время специальной военной операции. Российский лидер Владимир Путин сообщал о том, что семьям погибших будет выплачено по 7,4 млн рублей и предоставлена дополнительная компенсация в 5 млн рублей.
Также появлялись сведения о том, что по распоряжению губернатора в Белгороде семьям российских военных, погибших на Украине, будет выплачено дополнительно 3 млн рублей. Чтобы получить средства, нужно обратиться в администрацию муниципального образования по месту проживания.
Кроме того, был подготовлен проект о системных мерах поддержки родственников военных, погибших во время конфликтов. Предлагается выплачивать средства в сумме 25 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей на подготовку ребенка погибшего военнослужащего к школе. Сумму в 25 тысяч рублей предлагается выплачивать каждому члену семьи поочередно. В первой очереди находятся вдовы, во второй — родители военных.
Ранее появилась информация о введении квот для поступления в вузы детей, родители которых являются участниками СВО. Согласно новостным источникам, квота в Москве и регионах будет составлять 10 процентов от основного объема показателя приема за счет бюджетных ассигнований.