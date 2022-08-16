Региональные льготы ветеранам боевых действий в Белгороде

Согласно ФЗ №5 “О ветеранах” ВБД могут получить различные преференции в зависимости от того, в какую из семи категорий они входят. К примеру, УБД, которые перечислены в пунктах с 1 по 4, могут оформить пенсионные льготы и ЕДВ. Ежемесячная выплата (ЕДВ) увеличивает размер пенсии до социального стандарта, установленного по региону. Эту выплату можно получить по всей России, в том числе в Белгороде.