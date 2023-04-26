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В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей

26 апреля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Вопрос обсудили во время 60-й сессии горсовета. Первую выплату приурочат ко Дню ветеранов боевых действий 1 июля.

Заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев во время сессии горсовета рассказал о дополнительных мерах поддержки ветеранов боевых действий. В 2023 году порядка трёх тысяч ветеранов боевых действий независимо от участия в СВО получат единовременную выплату.

Первую выплату приурочат ко Дню ветеранов боевых действий 1 июля. В дальнейшем выплаты будут производить ежемесячно по мере обращения ветеранов.
Сергей Андреев

На эти цели в бюджете города предусмотрено 30 млн рублей.

Как сообщили в администрации Белгорода, для получения денег необходимо обратиться в Центр социальных выплат не позднее 30 ноября текущего года. При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и СНИЛС.

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#Алина Харина#Ветераны боевых действий#Депутаты Белгорода#Белгородский горсовет#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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