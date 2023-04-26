В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев во время сессии горсовета рассказал о дополнительных мерах поддержки ветеранов боевых действий. В 2023 году порядка трёх тысяч ветеранов боевых действий независимо от участия в СВО получат единовременную выплату.
Первую выплату приурочат ко Дню ветеранов боевых действий 1 июля. В дальнейшем выплаты будут производить ежемесячно по мере обращения ветеранов.
Сергей Андреев
На эти цели в бюджете города предусмотрено 30 млн рублей.
Как сообщили в администрации Белгорода, для получения денег необходимо обратиться в Центр социальных выплат не позднее 30 ноября текущего года. При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и СНИЛС.