Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Изображение материала

Не только Белгород: выплаты ветеранам боевых действий просят ввести во всех районах

15 мая 2023, 13:14
Фото: 1MI

Белгородцы требуют ввести выплаты ветеранам боевых действий во всех районах

Жители региона интересуются, почему такие выплаты установили только в Белгороде. Обратившимся ответили главы районов.
Сюжет
Выплаты

Белгородцы жалуются на ситуацию с выплатами ветеранам боевых действий. Конкретнее — на то, что такие выплаты ввели только в Белгороде. Жители региона интересуются, почему подобная льгота для других районов не предусмотрена. Обратившимся ответили главы муниципалитетов.

Как оказалось, в Старом Осколе проект постановления о предоставлении единовременной выплаты ветеранам боевых действий находится в стадии согласования. Об этом заявил глава администрации Андрей Чесноков.

В Волоконовском районе выплату уже решили предоставить. «Единовременная выплата ветеранам боевых действий в Волоконовском районе также будет выплачена ко Дню ветеранов боевых действий», — написал глава муниципалитета Сергей Бикетов.

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил обратившимся, что вопрос пока находится на рассмотрении. О принятом решении сообщат специалисты управления соцзащиты. В Яковлевском горокруге вопрос тоже пока прорабатывается, ответил Олег Медведев.

В Белгородском районе выплата, как оказалось, уже предоставляется.

Ветеранам боевых действий, зарегистрированным на территории Белгородского района, предусмотрена денежная выплата 10 000 ₽. Выплата носит заявительный характер. Необходимо обратиться в рабочее время в УСЗН администрации Белгородского района по адресу: п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а, каб. 5, тел. (47-22) 42-43-38.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, ветераны в Белгороде получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она приурочена ко Дню ветерана боевых действий, который отмечают 1 июля.

В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от регионаКакие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню ПобедыВыплату к 1 июля могут учредить в Белгороде для ветеранов боевых действий
#Наталья Корявых#Белгородская область#Выплаты#Общество#День ветерана боевых действий#Обращение#Сергей бикетов#Алексей дыбов#Олег Медведев#Владимир перцев#Андрей чесноков#Белгородский район#Валуйский горокруг#Старый Оскол#Волоконовский район#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области
Сегодня, 14:37
Оплачивайте электроэнергию через СБП!
Сегодня, 14:25
Питерские Фуглаевы из Белгорода: кто владеет землёй на месте камышитового завода
Сегодня, 14:13
От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области
Сегодня, 14:49
Владельцы Белгородской области. Губернатор Гладков
Сегодня, 12:56
Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста
Сегодня, 14:42