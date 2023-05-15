Не только Белгород: выплаты ветеранам боевых действий просят ввести во всех районах

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Белгородцы жалуются на ситуацию с выплатами ветеранам боевых действий. Конкретнее — на то, что такие выплаты ввели только в Белгороде. Жители региона интересуются, почему подобная льгота для других районов не предусмотрена. Обратившимся ответили главы муниципалитетов.
Как оказалось, в Старом Осколе проект постановления о предоставлении единовременной выплаты ветеранам боевых действий находится в стадии согласования. Об этом заявил глава администрации Андрей Чесноков.
В Волоконовском районе выплату уже решили предоставить. «Единовременная выплата ветеранам боевых действий в Волоконовском районе также будет выплачена ко Дню ветеранов боевых действий», — написал глава муниципалитета Сергей Бикетов.
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил обратившимся, что вопрос пока находится на рассмотрении. О принятом решении сообщат специалисты управления соцзащиты. В Яковлевском горокруге вопрос тоже пока прорабатывается, ответил Олег Медведев.
В Белгородском районе выплата, как оказалось, уже предоставляется.
Ветеранам боевых действий, зарегистрированным на территории Белгородского района, предусмотрена денежная выплата 10 000 ₽. Выплата носит заявительный характер. Необходимо обратиться в рабочее время в УСЗН администрации Белгородского района по адресу: п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а, каб. 5, тел. (47-22) 42-43-38.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, ветераны в Белгороде получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она приурочена ко Дню ветерана боевых действий, который отмечают 1 июля.