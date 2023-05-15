Не только Белгород: выплаты ветеранам боевых действий просят ввести во всех районах

Белгородцы жалуются на ситуацию с выплатами ветеранам боевых действий. Конкретнее — на то, что такие выплаты ввели только в Белгороде. Жители региона интересуются, почему подобная льгота для других районов не предусмотрена. Обратившимся ответили главы муниципалитетов.