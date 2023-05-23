Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:55
Для ветеранов боевых действий законодательно предусмотрены различные льготы и пособия. В частности, этой категории льготников начисляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой в 2023 году составляет 3896,19 рубля (+11,9% к сумме выплаты за прошлый год). Ряд льгот распространяется также на вдов и родителей погибших или безвестно пропавших обладателей статуса ВБД.
В числе прочего ветераны имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), включающего в себя бесплатные лекарства, а также лечебные процедуры в санатории с оплатой проезда в оба конца. Те же, кому НСУ не нужен, могут отказаться от него — в этом случае ежемесячно начисляемая им сумма увеличится.
Помимо этого, ветеранам боевых действий положены такие льготы, как безвозмездное предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий (если человек встал на учет до 1 января 2005 года) и выделение жилплощади по договору соцнайма, если ветеранский статус был получен позже этой даты.
Также данная категория льготников имеет право на 50% скидки при оплате услуг ЖКХ, организацию обучения и повышения квалификации за счет работодателя, бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и ортопедическими товарами, сохранение права на получение медпомощи в ведомственных организациях, преимущество при вступлении в различные кооперативы, при покупке участков и так далее.
Удостоверение ВБД выдается военным и силовикам, участвовавшим в боевых действиях — в том числе в ходе спецоперации. Кроме того, 28 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О ветеранах“, допускающий присвоение ветеранского статуса ополченцам и добровольцам, оборонявшим границы республик Донбасса с 11 мая 2014 года.
Принятые поправки утверждают право на оформление удостоверения ВБД и для контрактников, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской области и на Херсонщине с 30 сентября 2022 года.
Для получения удостоверения ВБД жителям Белгородской области необходимо обратиться в военный комиссариат по месту постановки на учет или прописки. Кроме того, оформлением ветеранского статуса занимаются непосредственно в воинской части (в/ч) перед отправкой военнослужащего в зону СВО.
Для начала военным следует написать рапорт, а гражданским — заявление. Кадровики в/ч в процессе подготовки пакета документов также делают доверенность на одного из родственников заявителя для получения удостоверения ВБД и полагающихся льгот. Готовые «корочки» можно будет забрать в управлении кадров военного округа или в самой воинской части.
Доброволец из числа жителей Белгородской области также может подать заявление о выдаче удостоверения в военкомат, приложив документы, свидетельствующие о факте несения службы в составе добровольческого отряда. Если же эти сведения утеряны, военкомат сам примет меры к их поиску.
Заявление рассматривается в срок до тридцати дней. В случае положительного решения итогом обращения становится выдача удостоверения ВБД, а при отрицательном ответе заявителю сообщается причина отказа.