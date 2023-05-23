В числе прочего ветераны имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), включающего в себя бесплатные лекарства, а также лечебные процедуры в санатории с оплатой проезда в оба конца. Те же, кому НСУ не нужен, могут отказаться от него — в этом случае ежемесячно начисляемая им сумма увеличится.