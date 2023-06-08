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Published Сегодня, 12:09

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В Белгородской области не могут подсчитать число повреждённых обстрелами зданий

8 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI
Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу минстроя. Также неизвестна сумма, которая потребуется на восстановление разрушенных объектов.

Как сообщает издание, в пресс-службе минстроя не смогли назвать количество разрушенных объектов, а также сумму, которая необходима для их восстановления.

В министерстве отметили, что перечень объектов постоянно актуализируется. Правительство проводит обследование повреждённых объектов инфраструктуры, определяет необходимое финансирование и сроки работ.

Стоит отметить, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что только в Шебекино из-за обстрелов пострадали десять предприятий. На их восстановление понадобится минимум 13 млрд рублей.

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#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ#Общество#Восстановление домов#Белгородская область
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