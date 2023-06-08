В Белгородской области не могут подсчитать число повреждённых обстрелами зданий

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Как сообщает издание, в пресс-службе минстроя не смогли назвать количество разрушенных объектов, а также сумму, которая необходима для их восстановления.
В министерстве отметили, что перечень объектов постоянно актуализируется. Правительство проводит обследование повреждённых объектов инфраструктуры, определяет необходимое финансирование и сроки работ.
Стоит отметить, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что только в Шебекино из-за обстрелов пострадали десять предприятий. На их восстановление понадобится минимум 13 млрд рублей.