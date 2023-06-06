В Сети появились фото разрушений в Новой Таволжанке после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга из танков Т-72 и «Градов», сообщает источник. За день по населённому пункту выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-мм калибра. Предполагается, что огонь вёлся из села Огурцово Харьковской области, которое находится в 4 км от границы.
Атака произошла после вылазки диверсантов в село 4 июня. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, на сегодняшний день противника на территории Белгородской области нет.
По словам главы региона, противника нет и в Новой Таволжанке. Он отметил, что жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей.