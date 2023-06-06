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В Сети появились фото разрушений в Новой Таволжанке после обстрелов ВСУ

6 июня 2023, 14:39
Фото: Telegram-канал Mash

Mash: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку из танков и «Градов»

Предполагается, что огонь вёлся из села Огурцово Харьковской области, которое находится в 4 км от границы.
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Обстрел

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга из танков Т-72 и «Градов», сообщает источник. За день по населённому пункту выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-мм калибра. Предполагается, что огонь вёлся из села Огурцово Харьковской области, которое находится в 4 км от границы.

Атака произошла после вылазки диверсантов в село 4 июня. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, на сегодняшний день противника на территории Белгородской области нет.

По словам главы региона, противника нет и в Новой Таволжанке. Он отметил, что жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей.

Фото: Telegram-канал Mash
Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Новая таволжанка#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#ДРГ#Спецоперация#СВО
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