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В Госдуме предложили ввести матпомощь потерявшим работу из-за обстрелов белгородцам

8 июня 2023, 09:13
Фото: 1MI
В одном только Шебекино пострадало десять предприятий, на их восстановление требуется около 13 млрд рублей. В Госдуме в связи с ситуацией предлагают выделить материальную помощь потерявшим работу из-за обстрелов людям, сообщает ТАСС.
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Госдума

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выделить материальную помощь жителям приграничных регионов, потерявшим работу из-за обстрелов ВСУ.

Депутат предлагает рассмотреть вопрос о матпомощи и ежемесячных выплатах гражданам, лишившимся работы из-за сложной обстановки в приграничье. Останина подготовила соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает издание.

По словам депутата, жители приграничных районов теряют работу из-за разрушений и повреждений объектов инфраструктуры, а значит, и доход. Её слова подтверждает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который говорил о пострадавших предприятиях. В одном только Шебекино из-за обстрелов пострадали десять предприятий, на восстановление которых понадобится минимум 13 млрд рублей.

Останина считает, что нужно проработать вопрос о предоставлении матпомощи, пока лишившиеся работы официально не трудоустроятся. Она также попросила предложить президенту Владимиру Путину расширить направления деятельности государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Это касается оказания поддержки и помощи жителям субъектов РФ, пострадавших от обстрелов ВСУ.

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