В Госдуме предложили ввести матпомощь потерявшим работу из-за обстрелов белгородцам

По словам депутата, жители приграничных районов теряют работу из-за разрушений и повреждений объектов инфраструктуры, а значит, и доход. Её слова подтверждает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который говорил о пострадавших предприятиях. В одном только Шебекино из-за обстрелов пострадали десять предприятий, на восстановление которых понадобится минимум 13 млрд рублей.