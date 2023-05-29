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Область будет просить деньги у федерального центра на восстановление после захода ДРГ

29 мая 2023, 10:05
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Средства потребуются как на восстановление жилья, так и на ремонт дорог и предприятий.

После захода ДРГ на территорию Белгородской области пострадали многоэтажки, частные дома, сельскохозяйственные предприятия, дороги и т. д. На восстановительные работы региональные власти будут просить средства у федерального центра.

К примеру, губернатор поручил своему заму Юлии Щедриной подготовить письмо-обращение в федеральное ведомство по предоставлению помощи сельскохозяйственным предприятиям, поскольку в настоящее время данного механизма нет.

После обстрелов по Грайворону и Шебекино давайте объединять весь объём и пойдём в очередной раз добиваться оказания помощи.
Вячеслав Гладков

Также Гладков отметил, что по каждому дому, который пострадал от действий ДРГ, должна быть проектно-сметная документация с госэкспертизой.

Все эти дома мы предоставляем дальше на восстановление и оплату из федерального бюджета. Средства фонда не задействуем. То же самое и по многоквартирным домам.
Вячеслав Гладков

Глава региона также подчеркнул, что округ не справится с объёмом работ по дорогам. Гладков рассказал, что когда заходила техника, она проехала на длительное расстояние и асфальтовое покрытие попорчено сильно.

Я так понимаю, что там несколько районов будут охвачены. Нужно срочно посчитать и отправить в правительственную комиссию.
Вячеслав Гладков
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