Белгородские власти не могут назвать адреса разрушенных домов

Posted Вчера, 18:58
Published Вчера, 18:58
Modified Вчера, 19:00
Updated Вчера, 19:00
Большинство жителей Шебекино покинули свои дома. Теперь люди не знают, целы ли их дома, или пострадали от обстрелов. В связи с этим белгородка Татьяна обратилась к губернатору с опросом — доведут ли информацию до шебекинцев, какие дома и на каких улицах пострадали?
Народ разъехался, не знает, осталось ли у них в целостности имущество в городе. Может, нам не за коммуналку стоит переживать, а вообще за утрату всего нажитого.
Татьяна, Белгородка
Губернатор ответил, что пока проинформировать население о состоянии их домов и квартир не могут. Это связано с тем, что специалисты просто не могут выехать на место — обстрелы не прекращаются.
Мы не можем подвергать риску тех людей, которые будут проводить эту работу. Нужно, чтобы немного успокоилось всё. Будем проводить экспертизу, начнём восстановление и, надеюсь, возвращение жителей домой. Очень хочется, чтобы вы все вернулись домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области