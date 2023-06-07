Белгородские власти не могут назвать адреса разрушенных домов

Большинство жителей Шебекино покинули свои дома. Теперь люди не знают, целы ли их дома, или пострадали от обстрелов. В связи с этим белгородка Татьяна обратилась к губернатору с опросом — доведут ли информацию до шебекинцев, какие дома и на каких улицах пострадали?