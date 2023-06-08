Под Белгородом с конца мая не могут найти мужчину

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В посёлке Разумное Белгородского района пропал 49-летний Андрей Клименко. Мужчина ушёл из дома 29 мая и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины — 175 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, а глаза голубые. Во что был одет белгородец в день пропажи, неизвестно.
Всех тех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Звонок по России бесплатный.
Ранее сообщалось о пропаже 73-летнего Виктора Зиновьева в Шебекинском горокруге. Из особых примет: у пенсионера отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки. Пропал пожилой шебекинец 28 мая.