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Под Белгородом с конца мая не могут найти мужчину

8 июня 2023, 07:06
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Местонахождение 49-летнего Андрея Клименко неизвестно с 29 мая, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
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Поиски

В посёлке Разумное Белгородского района пропал 49-летний Андрей Клименко. Мужчина ушёл из дома 29 мая и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — 175 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, а глаза голубые. Во что был одет белгородец в день пропажи, неизвестно.

Всех тех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Звонок по России бесплатный.

Ранее сообщалось о пропаже 73-летнего Виктора Зиновьева в Шебекинском горокруге. Из особых примет: у пенсионера отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки. Пропал пожилой шебекинец 28 мая.

Пожилой мужчина без фаланги пропал в Шебекинском горокруге
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Поиски#Общество#Происшествия#Пропал человек#Пропал#Лиза Алерт
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