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Пожилой белгородец пропал в камуфляже и резиновых тапках

24 мая 2023, 16:29
62-летний Василий Козлов ушёл из дома в Красногвардейском районе и не вернулся. О поиске мужчины сообщили в отряде «Лиза Алерт».

В селе Засосна Красногвардейского района пропал пожилой мужчина. Он ушёл из своего дома, после чего его не видели. У 62-летнего Василия Козлова худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы и карие глаза. Рост — 170 см.

Белгородец был одет в камуфляжный костюм, под ним синяя футболка, на ногах чёрные резиновые тапки, а на голове — тёмная кепка.

Если у вас есть информация о Василии Козлове, позвоните в 112 или поисковому отряду 88007005452. Ранее в отряде искали 46-летнего села Казанка Корочанского района. Его нашли, но уже погибшим.

Фото: lizaalert_belgorod
Пропавшего в начале мая белгородца нашли погибшим
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#Кристина Семенчук#Пропал человек#Пропал мужчина#Белгородская область#Красногвардейский район
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