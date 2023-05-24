Пожилой белгородец пропал в камуфляже и резиновых тапках

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В селе Засосна Красногвардейского района пропал пожилой мужчина. Он ушёл из своего дома, после чего его не видели. У 62-летнего Василия Козлова худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы и карие глаза. Рост — 170 см.
Белгородец был одет в камуфляжный костюм, под ним синяя футболка, на ногах чёрные резиновые тапки, а на голове — тёмная кепка.
Если у вас есть информация о Василии Козлове, позвоните в 112 или поисковому отряду 88007005452. Ранее в отряде искали 46-летнего села Казанка Корочанского района. Его нашли, но уже погибшим.