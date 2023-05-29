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Пожилой мужчина без фаланги пропал в Шебекинском горокруге

29 мая 2023, 14:36
73-летний Виктор Зиновьев ушёл из дома 28 мая и не вернулся. О поиске мужчины сообщил отряд «Лиза Алерт».

В посёлке Шебекинский Шебекинского городского округа пропал пожилой мужчина. Он ушёл из своего дома, после его не видели. У 73-летнего Виктора Зиновьева нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Рост — 165 см.

У белгородца отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки. Мужчина нуждается в медицинской помощи – у него частичная потеря зрения.

Пожилой человек был одет в серо-голубую куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные полусапоги и в чёрную вязаную шапку.

Если вы обладаете информацией о Викторе Зиновьеве, позвоните в 112 или поисковому отряду 88007005452.

Фото: lizaalert_belgorod
#Пропал человек#Пропал мужчина#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Таисия Некрасова
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