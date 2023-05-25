В Белгородской области пропала 15-летняя девочка-подросток

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В селе Насоново Валуйского горокруга пропала 15-летняя Анастасия Лютц. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения подростка.
Сообщается, что девушка ушла из дома 21 мая и не вернулась. Её местонахождение неизвестно до сих пор. В день пропажи Анастасия была одета в спортивную чёрную толстовку с рисунком жёлтого цвета, серые кроссовки и чёрную бейсболку. При себе был сотовый телефон.
Правоохранители выехали на место, где несовершеннолетнюю видели последний раз. Следователи и оперативники проводят поисковые мероприятия. Также ведётся опрос родных и знакомых, которые могут знать, где находится Настя. По результатам проверки примут процессуальное решение.