В Белгородской области пропала 15-летняя девочка-подросток

Сообщается, что девушка ушла из дома 21 мая и не вернулась. Её местонахождение неизвестно до сих пор. В день пропажи Анастасия была одета в спортивную чёрную толстовку с рисунком жёлтого цвета, серые кроссовки и чёрную бейсболку. При себе был сотовый телефон.