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В Белгородской области пропала 15-летняя девочка-подросток

25 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI
Местонахождение девушки неизвестно с 21 мая. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней, сообщили в региональном СК.
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Пропажа

В селе Насоново Валуйского горокруга пропала 15-летняя Анастасия Лютц. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения подростка.

Сообщается, что девушка ушла из дома 21 мая и не вернулась. Её местонахождение неизвестно до сих пор. В день пропажи Анастасия была одета в спортивную чёрную толстовку с рисунком жёлтого цвета, серые кроссовки и чёрную бейсболку. При себе был сотовый телефон.

Правоохранители выехали на место, где несовершеннолетнюю видели последний раз. Следователи и оперативники проводят поисковые мероприятия. Также ведётся опрос родных и знакомых, которые могут знать, где находится Настя. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Пропал подросток#Пропажа#Следственный комитет#Происшествия
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