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Пропавшего в начале мая белгородца нашли погибшим

16 мая 2023, 12:58
Фото: lizaalert_belgorod
В регионе искали 46-летнего жителя села Казанка Корочанского района. Его тело обнаружили спустя 10 дней после пропажи, сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».
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Пропажа

5 мая в селе Казанка Корочанского района исчез 46-летний местный житель. Мужчину нашли погибшим. 11 дней назад белгородец ушёл из дома. С того момента его никто не видел.

Ранее в Старом Осколе пропал 38-летний мужчина. В последний раз его видели 17 апреля. В группе поискового отряда сообщили, что его нашли живым.

До этого пропал житель хутора Ясная Поляна Прохоровского района. 87-летнего мужчину не видели с 25 апреля.

В Белгородской области пропал 46-летний мужчина с тростью
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Пропажа#Происшествия#Пропал человек#Лиза Алерт
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