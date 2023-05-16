Пропавшего в начале мая белгородца нашли погибшим

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
5 мая в селе Казанка Корочанского района исчез 46-летний местный житель. Мужчину нашли погибшим. 11 дней назад белгородец ушёл из дома. С того момента его никто не видел.
Ранее в Старом Осколе пропал 38-летний мужчина. В последний раз его видели 17 апреля. В группе поискового отряда сообщили, что его нашли живым.
До этого пропал житель хутора Ясная Поляна Прохоровского района. 87-летнего мужчину не видели с 25 апреля.