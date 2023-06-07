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Гладков посетил Новую Таволжанку: видео

7 июня 2023, 18:00
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области отметил, что противника на территории села нет.
Сюжет
СВО

7 июня Вячеслав Гладков вместе с главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым посетили Новую Таволжанку. Губернатор заявил, что на территории села противника нет. Тем не менее, многие шебекинцы продолжают интересоваться ситуацией в селе. Это глава региона объяснил множеством провокаций.

Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту. У нас задача простая — это безопасность жителей. Хотя сегодня это очень непросто сделать. Много удается, но много ещё остается проблем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что наше преимущество — честность между властью и населением. Он пообещал, что так и будет продолжаться.

Видео: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня
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#Алина Харина#Спецоперация#Приграничье#Разрушения#СВО#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Видео
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