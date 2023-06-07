Гладков посетил Новую Таволжанку: видео

7 июня Вячеслав Гладков вместе с главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым посетили Новую Таволжанку. Губернатор заявил, что на территории села противника нет. Тем не менее, многие шебекинцы продолжают интересоваться ситуацией в селе. Это глава региона объяснил множеством провокаций.