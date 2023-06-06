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Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня

6 июня 2023, 09:26
Фото: 1MI

ВСУ выпустили за день по Шебекинскому горокругу почти 500 снарядов

В Новой Таволжанке за понедельник зафиксировали более 100 прилётов. С беспилотника на жилые дома в селе сбрасывали взрывные устройства. Помимо этого, под огнём ВСУ в горокруге были Графовка, Безлюдовка, Муром, Красное и другие населённые пункты. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 5 июня, в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилётов. На жилые дома в селе 12 раз с беспилотников сбросили взрывные устройства. Повреждения получили около 20 домов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе остаётся около 100 человек. Точные данные не удаётся получить из-за сложной обстановки.

Кроме Новой Таволжанки, под огнём ВСУ накануне были и другие населённые пункты. В Графовке и Безлюдовке зафиксировали 12 и 15 прилётов соответственно. Сёла обстреляли снарядами «Града». Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Есть повреждения домов и машин в результате обстрела Мурома. По селу выпустили 20 артснарядов. Пострадавших нет.

По Красному выпустили пять миномётных снарядов, по Ленинскому — семь, по хуторам Терезовка и Балки — восемь и шесть соответственно. Обошлось без пострадавших.

Что касается Шебекино, то там накануне пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением кисти.

Всего по Шебекинскому горокругу за день выпустили 491 снаряд.

При обстреле Шебекино пострадал мужчина
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