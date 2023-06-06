Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В понедельник, 5 июня, в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилётов. На жилые дома в селе 12 раз с беспилотников сбросили взрывные устройства. Повреждения получили около 20 домов.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе остаётся около 100 человек. Точные данные не удаётся получить из-за сложной обстановки.
Кроме Новой Таволжанки, под огнём ВСУ накануне были и другие населённые пункты. В Графовке и Безлюдовке зафиксировали 12 и 15 прилётов соответственно. Сёла обстреляли снарядами «Града». Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Есть повреждения домов и машин в результате обстрела Мурома. По селу выпустили 20 артснарядов. Пострадавших нет.
По Красному выпустили пять миномётных снарядов, по Ленинскому — семь, по хуторам Терезовка и Балки — восемь и шесть соответственно. Обошлось без пострадавших.
Что касается Шебекино, то там накануне пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением кисти.
Всего по Шебекинскому горокругу за день выпустили 491 снаряд.