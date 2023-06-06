Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня

ВСУ выпустили за день по Шебекинскому горокругу почти 500 снарядов

В Новой Таволжанке за понедельник зафиксировали более 100 прилётов. С беспилотника на жилые дома в селе сбрасывали взрывные устройства. Помимо этого, под огнём ВСУ в горокруге были Графовка, Безлюдовка, Муром, Красное и другие населённые пункты. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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