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Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет

6 июня 2023, 11:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Нет противника в том числе на территории Новой Таволжанки, заверил губернатор. Глава региона прокомментировал обстановку после встречи с шебекинцами, получающими гуманитарную помощь.
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгородской области противника нет. Видеообращение к жителям региона он выпустил 6 июня.

Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают и про Новую Таволжанку. На её территории противника нет.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей.

Губернатор пообщался с шебекинцами, которым начали выдавать гуманитарную помощь. Жители приграничного горокруга спрашивали об оставшихся проблемах. Часть вопросов уже решают — как, например, с квартплатой, выплатами, прорабатывается вопрос предоставления кредитных каникул. По словам Гладкова, вместе с тем остаётся ещё много проблем.

Отметим, что ранее белгородцам стали поступать звонки якобы от полицейских с просьбой помочь в задержании вооружённых группировок. В оперштабе ответили, что сотрудники МВД не стали бы проводить обзвон в мессенджерах. Информацию, переданную белгородцам неизвестными лицами с иностранных номеров, назвали фейком.

Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня
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#Инна Рогова#Приграничье#Противник#ДРГ#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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