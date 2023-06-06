Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет

Губернатор пообщался с шебекинцами, которым начали выдавать гуманитарную помощь. Жители приграничного горокруга спрашивали об оставшихся проблемах. Часть вопросов уже решают — как, например, с квартплатой, выплатами, прорабатывается вопрос предоставления кредитных каникул. По словам Гладкова, вместе с тем остаётся ещё много проблем.