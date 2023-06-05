Москва обеднела, Сириус богатеет: кого кормит Россия

Спешка была неспроста: регионы с их обязательствами перед жителями оказались на грани финансовой катастрофы. Их деньги застряли у налоговых органов. С 1 января 2023 года предприниматели оплачивают налоги единым налоговым платежом (ЕНП). Эти средства сначала поступают на единый налоговый счёт (ЕНС), а затем налоговые органы распределяют их по разным бюджетам. Часть идёт в федеральный бюджет, часть — в региональные, часть — в местные. Это удобно для бизнеса, но для регионов это привело к потере денег и долгому ожиданию их возврата. Однако социальные обязательства не могут ждать. «НИ» проанализировали свежие официальные данные об исполнении бюджетов и выяснили, какие регионы пострадали больше всего от «налоговой недостаточности», и из каких средств там теперь будут строить дороги, ремонтировать больницы, содержать школы и платить зарплаты бюджетникам.