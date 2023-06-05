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Москва обеднела, Сириус богатеет: кого кормит Россия

5 июня 2023, 08:49
Фото: 1MI
Миллиарды рублей остались на счетах налоговых органов и не были переведены в российские регионы. Деньги от сбора НДФЛ являются основой для выживания многих регионов, пишут «Новые Известия».

Они позволяют обеспечивать образование, здравоохранение и другие социальные обязательства перед жителями. В 2023 году во всей стране произошло резкое снижение сбора этого налога. «НИ» выяснили, где люди пострадали больше всего и почему.

29 мая Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное и без задержек распределение денег от уплаты НДФЛ в регионы. Документ был согласован за 2,5 недели. Даже законы о ЛГБТ-пропаганде и повышении пенсионного возраста рассматривались дольше.

Спешка была неспроста: регионы с их обязательствами перед жителями оказались на грани финансовой катастрофы. Их деньги застряли у налоговых органов. С 1 января 2023 года предприниматели оплачивают налоги единым налоговым платежом (ЕНП). Эти средства сначала поступают на единый налоговый счёт (ЕНС), а затем налоговые органы распределяют их по разным бюджетам. Часть идёт в федеральный бюджет, часть — в региональные, часть — в местные. Это удобно для бизнеса, но для регионов это привело к потере денег и долгому ожиданию их возврата. Однако социальные обязательства не могут ждать. «НИ» проанализировали свежие официальные данные об исполнении бюджетов и выяснили, какие регионы пострадали больше всего от «налоговой недостаточности», и из каких средств там теперь будут строить дороги, ремонтировать больницы, содержать школы и платить зарплаты бюджетникам.

В Ленинградской области объявлено, что в апреле местным властям пришлось взять у Федерального казначейства заём на 5,9 млрд рублей из-за той же проблемы: деньги застряли на ЕНС. Государственный долг области увеличился разом на 87% — до 12,7 млрд рублей.

Власти Татарстана сообщили, что с новой системой вместо дополнительных сборов на 5 млрд рублей получили потери на 3,8 млрд рублей. Даже министр финансов Антон Силуанов признал, что из-за доступных бюджетных кредитов уровень государственного долга у некоторых регионов приближается к критической отметке в 100%.

Эксперты отмечают, что такая ситуация была вызвана не только недостаточно продуманным нововведением с ЕСН. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что общее экономическое положение также играет роль. Он считает, что не стоит сводить просадку поступлений в региональные бюджеты только к кассовым разрывам. Проблема есть, она оказывает влияние, но там, где такие сильные провалы — скорее всего, есть и другие причины.

Все усложняется еще и тем фактом, что денег, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах маловато. По всей стране сборы НДФЛ в 2023 году сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные портала «Электронный бюджет» на 25 мая 2023 года без учёта новых регионов и Камчатского края, по которым нет достаточной информации).

Особенно стоит отметить два региона. Ингушетия под руководством Махмуда-Али Калиматова оказалась худшей в России по сборам НДФЛ в 2023 году. К 25 мая 2023 года падение составило 36,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Не менее удивительна Москва под руководством Сергея Собянина, которая вошла в десятку худших. Неужели даже в столице не осталось платежеспособного бизнеса? Проблемы НДФЛ затронули всех без исключения.

Однако настоящие чудесные открытия нам преподносит рейтинг регионов, в которых доходы от НДФЛ пострадали меньше всего. В нем есть одно очень яркое исключение — Сириус.

Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
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#Наталья Корявых#Бюджеты регионов#Дефицит бюджета#Общество
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