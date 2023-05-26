Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ходе заседания горсовета, депутаты рассмотрели вопрос об исполнении городского бюджета за 2022 год. Как сообщила Рулёва, общий объём доходов бюджета по итогам 2022 года составил 19,8 млрд рублей, расходов — 19,3 млрд рублей, профицит — 507 млн рублей.
Как отметил депутат по единому избирательному округу Юрий Шашнин, исполнение бюджета — интересное.
На моей памяти никогда не было профицита. По факту исполнения мы принимали бюджет первоочередных и текущих расходов. Всегда ссылались на недостаточный показатель в экономике. Сейчас видно, что профицит составил практически полмиллиарда рублей. Следовательно вопрос: было видно, что недофинансированной стала отрасль ЖКХ — 87,7%, как раз сумма порядка 300 млн рублей. Куда направили профицит? Почему не направили на закрытие программ, которые оказались недофинансированными?
Юрий Шашнин
Рулёва пояснила, что профицит сложился из-за перевыполнения по доходной части бюджета и из-за неосвоения дотации на сбалансированность, которая была перечислена городскому округу в декабре прошлого года и в январе этого года её вернули в бюджет как неисполненную.
Весь бюджет наш был расписан. Мы будем продолжать работу по освоению этих же направлений. По объективным причинам они просто были перенесены по реализации на этот финансовый год. Это мероприятия по благоустройству территорий, выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству общественных пространств. В сфере ЖКХ не были освоены средства по переселению граждан из аварийного жилого фонда и не выполнен ряд ремонтных работ на улицах города.
Светлана Рулёва