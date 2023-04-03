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Доходная часть бюджета Белгородской области выросла на 17,8 млрд рублей

3 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
В основном доходная часть увеличилась за счёт дотации в 15,1 млрд рублей, сообщили в областном правительстве. Помимо неё, учли межбюджетные трансферты, а также собственные налоговые и неналоговые дополнительные доходы.
Сюжет
Бюджет

В Белгородской области до 138,3 млрд рублей увеличилась доходная часть бюджета. Об этом доложили главе региона Вячеславу Гладкову.

Регион получил дотацию на сбалансированность бюджета — 15,1 млрд рублей. Помимо этого, учли межбюджетные трансферты в 2,3 млрд, а также собственные налоговые и неналоговые дополнительные доходы в 358 млн рублей.

В некоторых ведомствах произошли корректировки бюджета. Так, в минсоцзащиты и труда потратят на 117 млн рублей меньше. Связано это тем, что ведомство уточнило контингент получателей соцвыплат и субсидий.

Поправки претерпел и бюджет минтранса. Однако в региональном правительстве заверили, что на объёме работ это в итоге не отразится, так как области важно сохранить хорошее состояние дорог.

Помимо этого, на оперсовещании 3 апреля сообщили, что Белгородская область получит от Москвы 2 млрд рублей на предоставление компенсации гражданам, утратившим жильё. Также уточнили, что на финансовое обеспечение санатория «Бригантина Белогорья» направят более 271 млн рублей.

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#Дотации#Бюджет#Доходы#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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