Образование, культура, дороги: на что потратят бюджет Белгорода в 2023 году

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В 2023 году расходную часть городского бюджета увеличат на 1,3 млрд рублей, в том числе за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, за счёт изменений остатка средств на едином счёте бюджета города, увеличения объёма кредитных ресурсов и безвозмездных поступлений.
200 млн рублей будут направлены на расходы капитального характера, 45 млн рублей — на оснащение муниципальных образовательных учреждений после капремонта, 30 млн рублей — на соцподдержку участников боевых действий, 30 млн рублей — на термопластиковую разметку дорог. Ещё 20 млн рублей пойдёт на проведение общегородских культурных мероприятий, 15 млн рублей — на обслуживание муниципального долга, 15 млн рублей — в резервный фонд, а 9 млн рублей — на создание муниципального лесного хозяйства.
Таким образом, общий объём доходов в бюджет в 2023 году составит 16,5 млрд рублей, расходы запланированы в размере 17,4 млрд рублей, прогнозируемый дефицит составит порядка 877 млн рублей.