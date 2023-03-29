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Образование, культура, дороги: на что потратят бюджет Белгорода в 2023 году

29 марта 2023, 15:15
Фото: 1MI

Расходы бюджета Белгорода в 2023 году превысят 17 млрд рублей

Расходную часть городского бюджета в текущем году увеличат на 1,3 млрд рублей. Корректировки в бюджет города на 2023 год приняли депутаты горсовета в ходе 59-й сессии.

В 2023 году расходную часть городского бюджета увеличат на 1,3 млрд рублей, в том числе за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, за счёт изменений остатка средств на едином счёте бюджета города, увеличения объёма кредитных ресурсов и безвозмездных поступлений.

200 млн рублей будут направлены на расходы капитального характера, 45 млн рублей — на оснащение муниципальных образовательных учреждений после капремонта, 30 млн рублей — на соцподдержку участников боевых действий, 30 млн рублей — на термопластиковую разметку дорог. Ещё 20 млн рублей пойдёт на проведение общегородских культурных мероприятий, 15 млн рублей — на обслуживание муниципального долга, 15 млн рублей — в резервный фонд, а 9 млн рублей — на создание муниципального лесного хозяйства.

Таким образом, общий объём доходов в бюджет в 2023 году составит 16,5 млрд рублей, расходы запланированы в размере 17,4 млрд рублей, прогнозируемый дефицит составит порядка 877 млн рублей.

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#Алина Харина#Городской бюджет#Расходы#Горсовет#Экономика#Новости Белгорода#Белгород
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