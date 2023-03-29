Образование, культура, дороги: на что потратят бюджет Белгорода в 2023 году

200 млн рублей будут направлены на расходы капитального характера, 45 млн рублей — на оснащение муниципальных образовательных учреждений после капремонта, 30 млн рублей — на соцподдержку участников боевых действий, 30 млн рублей — на термопластиковую разметку дорог. Ещё 20 млн рублей пойдёт на проведение общегородских культурных мероприятий, 15 млн рублей — на обслуживание муниципального долга, 15 млн рублей — в резервный фонд, а 9 млн рублей — на создание муниципального лесного хозяйства.