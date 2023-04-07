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Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей

7 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI
Правоохранительные органы пока не готовы делиться подробностями на этот счёт, однако данными о выявленном преступлении поделился глава УМВД по региону Василий Умнов. Эту информацию он озвучил во время ежегодного отчёта перед депутатами облдумы, пишет «Фонарь».

Глава регионального УМВД Василий Умнов озвучил сумму, которую необоснованно потратили из бюджета области. Речь о 200 млн рублей. Эти данные главный полицейский представил во время отчёта перед депутатами облдумы по итогам 2022 года.

В УМВД и следственном комитете подробностями пока не делятся. Как заявил Умнов, обнаружилось расходование бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов администрации области и государственного унитарного предприятия.

Редакция связалась с УМВД, однако подробностями с журналистами не поделились. Правоохранители сообщили лишь то, что результаты процессуальной проверки направили в следком.

В СК также не поделились данными ни о самом департаменте, ни о предприятии. Тем не менее следователи заверили, что делают всё необходимое для выяснения обстоятельств произошедшего. Дополнительные сведения обещают сообщить по результатам принятия окончательных процессуальных решений.

«Фонарь» пишет, что фигурировать в деле может Белоблводоканал. Об этом редакции стало известно из собственных источников.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Областной бюджет#Необоснованная трата#Мвд#Ск#Василий Умнов
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