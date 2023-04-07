Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей

В СК также не поделились данными ни о самом департаменте, ни о предприятии. Тем не менее следователи заверили, что делают всё необходимое для выяснения обстоятельств произошедшего. Дополнительные сведения обещают сообщить по результатам принятия окончательных процессуальных решений.