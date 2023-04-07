Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Глава регионального УМВД Василий Умнов озвучил сумму, которую необоснованно потратили из бюджета области. Речь о 200 млн рублей. Эти данные главный полицейский представил во время отчёта перед депутатами облдумы по итогам 2022 года.
В УМВД и следственном комитете подробностями пока не делятся. Как заявил Умнов, обнаружилось расходование бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов администрации области и государственного унитарного предприятия.
Редакция связалась с УМВД, однако подробностями с журналистами не поделились. Правоохранители сообщили лишь то, что результаты процессуальной проверки направили в следком.
В СК также не поделились данными ни о самом департаменте, ни о предприятии. Тем не менее следователи заверили, что делают всё необходимое для выяснения обстоятельств произошедшего. Дополнительные сведения обещают сообщить по результатам принятия окончательных процессуальных решений.
«Фонарь» пишет, что фигурировать в деле может Белоблводоканал. Об этом редакции стало известно из собственных источников.