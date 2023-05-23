Питерского нациста опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов

Скачков известен своей симпатией к Адольфу Гитлеру и его учению — в соцсетях мужчина публиковал посты в его поддержку. Есть данные, что неонацист поддерживал террориста Брентона Тарранта, убившего в 2019 году более 50 мусульман в Новой Зеландии. На теле Скачкова можно обнаружить татуировки с нацистской символикой.