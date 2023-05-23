Питерского нациста опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В сети стали распространяться фотографии диверсантов, вторгнувшихся вчера на территорию Белгородской области. Среди одного из них опознали Александра Скачкова — уроженца Санкт-Петербурга, уехавшего на Украину в 2014 году.
Согласно открытым источникам, там Скачков примкнул к рядам экстремистской организации «Правый сектор»*. Утверждается, что в 2015 году неонацист участвовал в боевых действиях на стороне «Правого сектора» в Донецкой области при боях за аэропорт.
Скачков известен своей симпатией к Адольфу Гитлеру и его учению — в соцсетях мужчина публиковал посты в его поддержку. Есть данные, что неонацист поддерживал террориста Брентона Тарранта, убившего в 2019 году более 50 мусульман в Новой Зеландии. На теле Скачкова можно обнаружить татуировки с нацистской символикой.
В России на Скачкова заведено уголовное дело по статьям 282.2 и 208 УК РФ.
Напомним, что вчера в розыск объявили проникшего на территорию Грайворонского горокруга диверсанта: им оказался украинский националист Алексей Левкин.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ