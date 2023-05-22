Украинского диверсанта разыскивают в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
По данным источника, это один из тех диверсантов, которые вторглись 22 мая в Грайворонский округ. Алексей Левкин 1984 года рождения. Его судьба, как и местонахождение, неизвестны, поэтому мужчину объявили в розыск. На фотографии, представленной ниже, Левкин — слева, с бородой.
Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают украинского диверсанта, не называется.
Примечательно, что Левкин уже известен российским правоохранителям. В 2018 году московский суд вынес решение о заочном аресте националиста. Он обвинялся по двум статьям УК РФ за экстремизм и возбуждение ненависти либо вражды.
Напомним, из-за прорыва на территорию Белгородской области украинской ДРГ 22 мая в регионе объявлен режим контртеррористической операции. В Грайворонском округе в результате инцидента ранены восемь мирных граждан, часть жителей Грайворона покинули город.