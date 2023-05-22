Украинского диверсанта разыскивают в Белгородской области

По данным источника, это один из тех диверсантов, которые вторглись 22 мая в Грайворонский округ. Алексей Левкин 1984 года рождения. Его судьба, как и местонахождение, неизвестны, поэтому мужчину объявили в розыск. На фотографии, представленной ниже, Левкин — слева, с бородой.