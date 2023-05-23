Песков: прорыв украинской ДРГ в Белгородской области требует от нас больших усилий

Песков заявил, что сложившаяся ситуация вызывает глубокую

обеспокоенность и требует больших усилий, чтобы не допустить подобное

впредь. Также он отметил, что вторгшиеся в Белгородскую область были

украинскими боевиками. Сейчас ведомства выясняют личности тех, кто имел

к произошедшему отношение.