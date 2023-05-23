Песков: прорыв украинской ДРГ в Белгородской области требует от нас больших усилий

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Песков заявил, что сложившаяся ситуация вызывает глубокую
обеспокоенность и требует больших усилий, чтобы не допустить подобное
впредь. Также он отметил, что вторгшиеся в Белгородскую область были
украинскими боевиками. Сейчас ведомства выясняют личности тех, кто имел
к произошедшему отношение.
Представитель Кремля уточнил: в планах нет проведения специального
заседания Совета безопасности по ситуации в Белгородской области. Ближе к
концу недели состоится плановое. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.