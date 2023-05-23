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Песков: прорыв украинской ДРГ в Белгородской области требует от нас больших усилий

23 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI

В Кремле прокомментировали прорыв украинской ДРГ на территорию Белгородской области

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации с украинской ДРГ в Белгородской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сюжет
СВО

Песков заявил, что сложившаяся ситуация вызывает глубокую
обеспокоенность и требует больших усилий, чтобы не допустить подобное
впредь. Также он отметил, что вторгшиеся в Белгородскую область были
украинскими боевиками. Сейчас ведомства выясняют личности тех, кто имел
к произошедшему отношение.

Представитель Кремля уточнил: в планах нет проведения специального
заседания Совета безопасности по ситуации в Белгородской области. Ближе к 
концу недели состоится плановое. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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