Американский пулемёт и шесть РПГ отбили у украинских диверсантов под Грайвороном

Гранатомёты АТ-4, скорее всего, шведского происхождения. Предназначено оружие в первую очередь для борьбы с бронированными целями, легкими танками и БТР. Состоит на вооружении у 20 стран мира. В открытых источниках отмечают, что гранатомет не требует длительного освоения: для успешного применения достаточно короткого инструктажа.