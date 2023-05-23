Американский пулемёт и шесть РПГ отбили у украинских диверсантов под Грайвороном

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По данным военблогера, добычей российских бойцов стали шесть РПГ M136 (AT-4) и пулемёт M240, а также коробки с патронами.
Гранатомёты АТ-4, скорее всего, шведского происхождения. Предназначено оружие в первую очередь для борьбы с бронированными целями, легкими танками и БТР. Состоит на вооружении у 20 стран мира. В открытых источниках отмечают, что гранатомет не требует длительного освоения: для успешного применения достаточно короткого инструктажа.
Что касается пулемёта M240, то страна его происхождения — США. Представляет собой модификацию бельгийского FN MAG. Широко применяется пехотой, кроме того, его можно устанавливать на бронетранспортёры и катера.
Вчера российские военнослужащие также «затрофеили» американский бронетанспортёр MaxxPro. И хотя машину, по словам военкоров, «слегка распетушило», работать она будет. На данный момент зачистка региона продолжается, введён режим КТО.