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Американский пулемёт и шесть РПГ отбили у украинских диверсантов под Грайвороном

23 мая 2023, 10:05
Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Отбив нападение украинской ДРГ, российские военные сумели присвоить себе шесть РПГ, пулемёт и коробки с патронами, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным военблогера, добычей российских бойцов стали шесть РПГ M136 (AT-4) и пулемёт M240, а также коробки с патронами.

Гранатомёты АТ-4, скорее всего, шведского происхождения. Предназначено оружие в первую очередь для борьбы с бронированными целями, легкими танками и БТР. Состоит на вооружении у 20 стран мира. В открытых источниках отмечают, что гранатомет не требует длительного освоения: для успешного применения достаточно короткого инструктажа.

Что касается пулемёта M240, то страна его происхождения — США. Представляет собой модификацию бельгийского FN MAG. Широко применяется пехотой, кроме того, его можно устанавливать на бронетранспортёры и катера.

Вчера российские военнослужащие также «затрофеили» американский бронетанспортёр MaxxPro. И хотя машину, по словам военкоров, «слегка распетушило», работать она будет. На данный момент зачистка региона продолжается, введён режим КТО.

Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
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#Артем Черненко#Приграничье#ДРГ#Оружие#Пулемёт#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Грайворон
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