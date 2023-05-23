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Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области

23 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
Террорист, архивное фото
Вчера на территорию Белгородской области со стороны Украины проникли диверсанты. Под удар попал Грайворонский горокруг: собрали информацию, известную к сегодняшнему утру.

Что известно о диверсантах на данный момент?

Вчера в Грайоворонский горокруг Белгородской области со стороны Украины зашла группа диверсантов. Завязались бои: как утром сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на данный момент продолжается зачистка территории региона Министерством обороны совместно с силовыми структурами.

Жителям атакованного муниципалитета возвращаться домой пока не стоит: покинули свои дома они самостоятельно, за что Гладков их поблагодарил.

Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно.
Вячеслав Гладков

Удалось установить личности некоторых диверсантов. Так, МВД объявило в розыск украинского националиста Алексея Левкина: он в составе разведывательной группы ВСУ проник вчера на территорию Белгородской области. 

На фото Левкин слева — с бородой. На фото Левкин слева — с бородой. 
На фото Левкин слева — с бородой. 

Из относительно хороших новостей: военным удалось «затрофеить» американский бронетанспортёр MaxxPro. Диверсанты бросили его во время отступления: сама же машина на ходу и служит теперь российским военнослужащим. Единственный минус — транспортёр слегка «распетушило», передаёт военкор «Старше Эдды».

Также о возможной судьбе диверсантов высказался другой военкор, Евгений Поддубный. По его мнению, цель их вчерашней операции — посеять панику и минимизировать информационный ущерб от поражения украинской армии в Бахмуте.

Боевиков ГУРа сделали смертниками. Предателей не жалко никому. Им даже броню не оставили для огневой поддержки. Коробки после доставки в район — свалили.
Евгений Поддубный
«Их сделали смертниками». Военкор Поддубный — о нападении ДРГ на Белгородскую область
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Есть ли погибшие и пострадавшие среди белгородцев?

Вчера вечером губернатор сообщил о восьми пострадавших жителях Грайворонского горокруга. Погибших же от действий ДРГ мирных жителей на данный момент нет. Но, к несчастью, во время эвакуации скончалась пожилая женщина 1941 года рождения.

Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем.
Вячеслав Гладков

Также было известно о ещё двух раненых белгородцах из Глотово. Какое-то время силовики не могли до них добраться: это была, по словам губернатора, «задача номер один». Спустя короткое время пострадавших, семейную пару, всё же удалось вытащить из опасного района.

У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.
Вячеслав Гладков

Глава региона заверил, что сейчас пострадавшие находятся в приёмном отделении второй горбольницы под пристальным наблюдением врачей. Им оказывается медицинская помощь.

Отметим, что жители Грайворонского горокруга находятся сейчас в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

Стали известны подробности состояния здоровья раненых белгородцев из Глотово
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Что происходит в самом Белгороде и остальных районах?

В самом городе, ближайших к нему районах и других муниципалитетах диверсантов нет. Тем не менее, после захода солнца в областном центре было шумно: в час ночи белгородцы проснулись от громких звуков, связанных с работой военных. Известно, что утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе системой ПВО сбили БПЛА. На данный момент пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Предпринимались и попытки ещё раз атаковать Грайворонской горокруг. Вчера он с самого утра был под обстрелом, а ночью беспилотники «налетели» на жилые дома. По информации губернатора, дроны сбросили взрывные устройства на здания, после чего случилось возгорание. А сегодняшним утром противник обстрелял сёла Козинки и Глотово.

После одиннадцати часов появилась информация о том, что в Борисовке трижды с беспилотника сбросили взрывчатку на административное здание. Никто не пострадал как во время первой атаки БПЛА, так и во время второй. Тем не менее, после третьего нападения взрывом задело кровлю частного дома.

Отметим, что за вчерашний день Белгородская область попала под обстрел ВСУ семь раз: противник атаковал село Терезовка Шебекинского округа, Головчино, Глотово и Козинку Грайворонского округа, село Старый Хутор в Валуйском округе. Также дважды под обстрел попал Грайворон.

Белгородцев просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и игнорировать информационные провокации. Также оперштаб рекомендовал обратить внимание и запомнить Telegram-сообщества, курирующиеся с Украины и распространяющие фейки: речь идёт об этой подборке.

Ночью в Борисовском районе было сброшено третье взрывное устройство
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