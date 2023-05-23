Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области

В самом городе, ближайших к нему районах и других муниципалитетах диверсантов нет. Тем не менее, после захода солнца в областном центре было шумно: в час ночи белгородцы проснулись от громких звуков, связанных с работой военных. Известно, что утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе системой ПВО сбили БПЛА. На данный момент пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.