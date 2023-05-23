Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Вчера в Грайоворонский горокруг Белгородской области со стороны Украины зашла группа диверсантов. Завязались бои: как утром сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на данный момент продолжается зачистка территории региона Министерством обороны совместно с силовыми структурами.
Жителям атакованного муниципалитета возвращаться домой пока не стоит: покинули свои дома они самостоятельно, за что Гладков их поблагодарил.
Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно.
Вячеслав Гладков
Удалось установить личности некоторых диверсантов. Так, МВД объявило в розыск украинского националиста Алексея Левкина: он в составе разведывательной группы ВСУ проник вчера на территорию Белгородской области.
Из относительно хороших новостей: военным удалось «затрофеить» американский бронетанспортёр MaxxPro. Диверсанты бросили его во время отступления: сама же машина на ходу и служит теперь российским военнослужащим. Единственный минус — транспортёр слегка «распетушило», передаёт военкор «Старше Эдды».
Также о возможной судьбе диверсантов высказался другой военкор, Евгений Поддубный. По его мнению, цель их вчерашней операции — посеять панику и минимизировать информационный ущерб от поражения украинской армии в Бахмуте.
Боевиков ГУРа сделали смертниками. Предателей не жалко никому. Им даже броню не оставили для огневой поддержки. Коробки после доставки в район — свалили.
Евгений Поддубный
Вчера вечером губернатор сообщил о восьми пострадавших жителях Грайворонского горокруга. Погибших же от действий ДРГ мирных жителей на данный момент нет. Но, к несчастью, во время эвакуации скончалась пожилая женщина 1941 года рождения.
Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем.
Вячеслав Гладков
Также было известно о ещё двух раненых белгородцах из Глотово. Какое-то время силовики не могли до них добраться: это была, по словам губернатора, «задача номер один». Спустя короткое время пострадавших, семейную пару, всё же удалось вытащить из опасного района.
У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.
Вячеслав Гладков
Глава региона заверил, что сейчас пострадавшие находятся в приёмном отделении второй горбольницы под пристальным наблюдением врачей. Им оказывается медицинская помощь.
Отметим, что жители Грайворонского горокруга находятся сейчас в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.
В самом городе, ближайших к нему районах и других муниципалитетах диверсантов нет. Тем не менее, после захода солнца в областном центре было шумно: в час ночи белгородцы проснулись от громких звуков, связанных с работой военных. Известно, что утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе системой ПВО сбили БПЛА. На данный момент пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Предпринимались и попытки ещё раз атаковать Грайворонской горокруг. Вчера он с самого утра был под обстрелом, а ночью беспилотники «налетели» на жилые дома. По информации губернатора, дроны сбросили взрывные устройства на здания, после чего случилось возгорание. А сегодняшним утром противник обстрелял сёла Козинки и Глотово.
После одиннадцати часов появилась информация о том, что в Борисовке трижды с беспилотника сбросили взрывчатку на административное здание. Никто не пострадал как во время первой атаки БПЛА, так и во время второй. Тем не менее, после третьего нападения взрывом задело кровлю частного дома.
Отметим, что за вчерашний день Белгородская область попала под обстрел ВСУ семь раз: противник атаковал село Терезовка Шебекинского округа, Головчино, Глотово и Козинку Грайворонского округа, село Старый Хутор в Валуйском округе. Также дважды под обстрел попал Грайворон.
Белгородцев просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и игнорировать информационные провокации. Также оперштаб рекомендовал обратить внимание и запомнить Telegram-сообщества, курирующиеся с Украины и распространяющие фейки: речь идёт об этой подборке.