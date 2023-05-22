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Белгородцам не дают прятаться в бомбоубежищах: очередной фейк от Шария

22 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Популярный испано-украинский блогер Анатолий Шарий в очередной раз спутал Белгород с другим населённым пунктом и опубликовал фейк о якобы нехватке бомбоубежищ в городе. А затем оперативно его удалил.
Сюжет
Фейк

В своём Telegram-канале с миллионом подписчиков Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором женщина слезно жалуется на отсутствие возможности попасть в расположенные рядом бомбоубежища.

В Белгородской области без паники. Хорошо, что у людей есть доступ к Telegram, потому что внятного от губернатора или из своих «СМИ» они не узнали бы до завтра.
Анатолий Шарий
Фото: Telegram

Как пояснили затем авторы опубликованного Шарием видео с канала «Трушный», сняты кадры были в Донецке прошлым летом. Озвученную женщиной проблему затем оперативно решили.

Оперативно удалил свой пост и Шарий. На данный момент на канале записи нет — осталось лишь упоминание в разоблачении. Таким образом, перед нами очередной фейк, призванный посеять панику.

Сегодня Белгородская область подверглась атаке по двум направлениям: на территорию региона зашли диверсанты, в то время как в социальных сетях стали распространяться фейковые данные об эвакуациях и пожарах в городе.

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