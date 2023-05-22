Белгородцам не дают прятаться в бомбоубежищах: очередной фейк от Шария

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В своём Telegram-канале с миллионом подписчиков Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором женщина слезно жалуется на отсутствие возможности попасть в расположенные рядом бомбоубежища.
В Белгородской области без паники. Хорошо, что у людей есть доступ к Telegram, потому что внятного от губернатора или из своих «СМИ» они не узнали бы до завтра.
Анатолий Шарий
Как пояснили затем авторы опубликованного Шарием видео с канала «Трушный», сняты кадры были в Донецке прошлым летом. Озвученную женщиной проблему затем оперативно решили.
Оперативно удалил свой пост и Шарий. На данный момент на канале записи нет — осталось лишь упоминание в разоблачении. Таким образом, перед нами очередной фейк, призванный посеять панику.
Сегодня Белгородская область подверглась атаке по двум направлениям: на территорию региона зашли диверсанты, в то время как в социальных сетях стали распространяться фейковые данные об эвакуациях и пожарах в городе.