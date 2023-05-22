Интернет-фрик Александр Шпак поделился видео с горящим Белгородом: это фейк

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Известный своим скандальным поведением и своей эпатажной внешностью интернет-блогер Александр Шпак опубликовал в социальных сетях видео с горящим Белгородом. Как утверждает Шпак, кадры сняты сегодня. Публикуем видео с его страницы:
При этом на видео вовсе не Белгород: подобных взрывов в городе не было никогда, даже 3 июля, когда украинская ракета попала в частный дом. Вероятно, это либо один из украинских населённых пунктов, который Шпак решил по известной лишь ему причине выдать за российский, либо же и вовсе монтаж.
В соцсетях также стали распространяться видео с сиреной в Белгороде и налётом на регион беспилотников. Всё это — фейки. С самого утра регион действительно подвергся массовому обстрелу со стороны Украины, но в самом областном центре тихо. Пострадали приграничные территории: сработала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.
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