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Интернет-фрик Александр Шпак поделился видео с горящим Белгородом: это фейк

22 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
К информационной атаке на Белгород подключился известный интернет-фрик Александр Шпак: в своём Instagram* блогер поделился фейковым видео с горящим городом.
Сюжет
Фейк

Известный своим скандальным поведением и своей эпатажной внешностью интернет-блогер Александр Шпак опубликовал в социальных сетях видео с горящим Белгородом. Как утверждает Шпак, кадры сняты сегодня. Публикуем видео с его страницы:

При этом на видео вовсе не Белгород: подобных взрывов в городе не было никогда, даже 3 июля, когда украинская ракета попала в частный дом. Вероятно, это либо один из украинских населённых пунктов, который Шпак решил по известной лишь ему причине выдать за российский, либо же и вовсе монтаж.

В соцсетях также стали распространяться видео с сиреной в Белгороде и налётом на регион беспилотников. Всё это — фейки. С самого утра регион действительно подвергся массовому обстрелу со стороны Украины, но в самом областном центре тихо. Пострадали приграничные территории: сработала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.

*принадлежит компании Meta, признана экстремистской, запрещена в России

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