Интернет-фрик Александр Шпак поделился видео с горящим Белгородом: это фейк

При этом на видео вовсе не Белгород: подобных взрывов в городе не было никогда, даже 3 июля, когда украинская ракета попала в частный дом. Вероятно, это либо один из украинских населённых пунктов, который Шпак решил по известной лишь ему причине выдать за российский, либо же и вовсе монтаж.