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Mash: обстрел Дроновки и бои с ДРГ в Белгородской области — фейк

22 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
Террорист, архивное фото
Telegram-канал федерального СМИ Mash опровергает информацию о боях на территории белгородского приграничья. По данным издания, это — фейк.
Сюжет
Фейк

Mash сообщает, что сообщения об обстреле Дроновки Белгородской области и боях с ДРГ — фейк. По информации журналистов, сегодня там тихо. Издание утверждает, что последние прилёты туда были в субботу, причём разрушений не было.

Стоит отметить, что ранее Mash публиковало недостоверную информацию об обстреле региона танками — её опроверг губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне последний также сообщал, что шесть снарядов упали рядом с Дроновкой, 29 — с Новостроевкой-Второй. Гладков добавил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Сегодня белгородское приграничье подверглось массовому обстрелу со стороны Украины. Кроме того, проводится и информационная атака: только за это утро появилось множество фейков о прорывах ДРГ, о нападении вертолётов, о взрывах в Белгороде и об эвакуации населения региона в Москву. В бой с фейкомётами вступил Гладков: он призвал всех сохранять спокойствие, ведь если ситуация действительно ухудшится — молчать власти не будут.

Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область
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#Артем Черненко#Фейк#Происшествия#ДРГ#Бой#Атака#Обстрел#Белгородская область
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