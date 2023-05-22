Mash: обстрел Дроновки и бои с ДРГ в Белгородской области — фейк

Сегодня белгородское приграничье подверглось массовому обстрелу со стороны Украины. Кроме того, проводится и информационная атака: только за это утро появилось множество фейков о прорывах ДРГ, о нападении вертолётов, о взрывах в Белгороде и об эвакуации населения региона в Москву. В бой с фейкомётами вступил Гладков: он призвал всех сохранять спокойствие, ведь если ситуация действительно ухудшится — молчать власти не будут.