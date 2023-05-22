Mash: обстрел Дроновки и бои с ДРГ в Белгородской области — фейк

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Mash сообщает, что сообщения об обстреле Дроновки Белгородской области и боях с ДРГ — фейк. По информации журналистов, сегодня там тихо. Издание утверждает, что последние прилёты туда были в субботу, причём разрушений не было.
Стоит отметить, что ранее Mash публиковало недостоверную информацию об обстреле региона танками — её опроверг губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне последний также сообщал, что шесть снарядов упали рядом с Дроновкой, 29 — с Новостроевкой-Второй. Гладков добавил, что обошлось без разрушений и пострадавших.
Сегодня белгородское приграничье подверглось массовому обстрелу со стороны Украины. Кроме того, проводится и информационная атака: только за это утро появилось множество фейков о прорывах ДРГ, о нападении вертолётов, о взрывах в Белгороде и об эвакуации населения региона в Москву. В бой с фейкомётами вступил Гладков: он призвал всех сохранять спокойствие, ведь если ситуация действительно ухудшится — молчать власти не будут.