Фейк: сын военного комиссара Белгородской области сбежал в Египет

Якобы переписку Степана Грица с неким Деном опубликовал ряд Telegram-каналов. В сообщениях подписанный именем Степана молодой человек признаётся, что отравился в Египет — по совету якобы своего отца, Валерия Грицая. Последний, как утверждается на скриншотах, знает о некой грядущей опасности и хочет таким образом обезопасить своего сына.