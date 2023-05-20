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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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Фейк: сын военного комиссара Белгородской области сбежал в Египет

20 мая 2023, 14:26
Фото: 1MI
Самолёт в небе
Якобы переписку с сыном военного комиссара Валерия Грицая распространяют в социальных сетях. Сам Грицай описанное в ней опровергает: например, факт бегства его сына в Египет из-за грядущего наступления на область.
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Фейк

Якобы переписку Степана Грица с неким Деном опубликовал ряд Telegram-каналов. В сообщениях подписанный именем Степана молодой человек признаётся, что отравился в Египет — по совету якобы своего отца, Валерия Грицая. Последний, как утверждается на скриншотах, знает о некой грядущей опасности и хочет таким образом обезопасить своего сына.

Военный комиссар данный факт опроверг. По его словам, его сын никуда не сбегал и находится в России.

Он обучается в вузе и ежедневно посещает занятия, совмещая их с работой. Все названные в фейковой переписке факты не соответствуют действительности. 
оперштаб Белгородской области

Сегодня опертштаб также опроверг данные СМИ о нападении ДРГ с пулемётами на Белгородскую область. В заявлении призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

Фейк: украинская ДРГ с винтовками и пулемётами пыталась войти в Белгородскую область
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#Артем Черненко#Белгородская область#Египет#Валерий грицай#Общество#Фейк#Обман#Переписка
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