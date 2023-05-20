Фейк: сын военного комиссара Белгородской области сбежал в Египет

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Якобы переписку Степана Грица с неким Деном опубликовал ряд Telegram-каналов. В сообщениях подписанный именем Степана молодой человек признаётся, что отравился в Египет — по совету якобы своего отца, Валерия Грицая. Последний, как утверждается на скриншотах, знает о некой грядущей опасности и хочет таким образом обезопасить своего сына.
Военный комиссар данный факт опроверг. По его словам, его сын никуда не сбегал и находится в России.
Он обучается в вузе и ежедневно посещает занятия, совмещая их с работой. Все названные в фейковой переписке факты не соответствуют действительности.
оперштаб Белгородской области
Сегодня опертштаб также опроверг данные СМИ о нападении ДРГ с пулемётами на Белгородскую область. В заявлении призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.