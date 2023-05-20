Фейк: украинская ДРГ с винтовками и пулемётами пыталась войти в Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Некоторые издания сообщили сегодня, что группа людей с автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами пыталась войти в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Журналисты утверждали, что перестрелка началась вечером 19 мая: несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако атаку удалось отбить.
Как стало позднее известно Бел.Ру, эта информация — фейк. Подтвердили данные журналистов и в региональном оперштабе.
По последним подтверждённым данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых Сил РФ.
оперштаб Белгородской области
В заявлении призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.
Это уже не первое сообщение о прорыве ДРГ, которое затем опровергли в правительстве. Кроме того, ранее утверждалось, что регион и вовсе обстреляли из танков. Оба этих случая власти не подтвердили.