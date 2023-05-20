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Фейк: украинская ДРГ с винтовками и пулемётами пыталась войти в Белгородскую область

20 мая 2023, 11:07
Фото: 1MI
Диверсант, архивное фото
Сегодня ряд Telegram-каналов сообщил об очередном якобы нападении украинцев на Белгородскую область. По данным Бел.Ру, это — фейк. Подтверждает это и оперативный штаб региона.
Сюжет
Фейк

Некоторые издания сообщили сегодня, что группа людей с автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами пыталась войти в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Журналисты утверждали, что перестрелка началась вечером 19 мая: несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако атаку удалось отбить.

Как стало позднее известно Бел.Ру, эта информация — фейк. Подтвердили данные журналистов и в региональном оперштабе.

По последним подтверждённым данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых Сил РФ.
оперштаб Белгородской области

В заявлении призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

Это уже не первое сообщение о прорыве ДРГ, которое затем опровергли в правительстве. Кроме того, ранее утверждалось, что регион и вовсе обстреляли из танков. Оба этих случая власти не подтвердили.

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#Артем Черненко#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Фейк#Белгородская область#Диверсанты
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