Гладков о наборе в «Бригантину Белогорья»: Детей чиновников я в списках не видел

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Вячеслав Гладков встретился с воспитателями и вожатыми и обсудил с ними открытие «Бригантины Белогорья». На встрече участники обсудили все детали, которые касаются заезда первой смены.
Пока лагерь сможет принимать за смену до 277 детей. Первыми туда отправятся дети из приграничья, есть и дети мобилизованных и контрактников. Отбор проводился главами районов.
Детей чиновников я в списках не видел. Буду рад, если кто-то мне подскажет, если это не так. Но уверен, что «по блату» никто никого не отправляет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Рассказал губернатор и о второй смене. Речь о детях из проекта «Время 31-х». Они, невзирая на юный возраст, создают проекты в различных областях. Как считает глава региона, их нужно поддерживать.
Порядок отбора на следующие смены появится позже.
Самая главная задача — увлечь, заинтересовать детей ещё в поезде, рассказать и показать им целую историю, которая будет длиться всю смену. Лагерь, конечно, получается крутой: элементы космического корабля, костровая для каждого отряда, детские и игровые площадки, пляжная зона — с точки зрения инфраструктуры мы постарались продумать всё.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всех секретов глава региона раскрывать не стал. Он отметил, что теперь вожатые и воспитатели должны заинтересовать детей. Они даже получили от губернатора «домашнее задание» — нужно придумать гимн, доработать программу экскурсий и тематическое наполнение каждого дня смены.
Следующая встреча запланирована уже через неделю.