Гладков о наборе в «Бригантину Белогорья»: Детей чиновников я в списках не видел

Всех секретов глава региона раскрывать не стал. Он отметил, что теперь вожатые и воспитатели должны заинтересовать детей. Они даже получили от губернатора «домашнее задание» — нужно придумать гимн, доработать программу экскурсий и тематическое наполнение каждого дня смены.