Санаторием «Бригантина Белогорья» руководит экс-совладелец предприятий на Украине

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В начале июня должен заработать лагерь «Бригантина Белогорья», расположенный в 8 км от Евпатории. Кто числится директором санатория, узнала редакция «Фонаря». По данным rusprofile.ru, им работает Станислав Салий.
Журналисты выяснили, что ранее Салий был индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей пищевыми продуктами в Севастополе. До 2017 года он руководил Малинской объединённой налоговой инспекцией Житомирской области.
По данным источника, на 22 февраля 2022 года, нынешний директор белгородского лагеря в Крыму был учредителем действующей украинской компании — «Сталкер Донецк». Соучредителями предприятия являлись Валерий Даниленко, Юрий Базаров и Владимир Богданцев. Часть из них занимается торговлей топлива, а последний владел долей строительного предприятия в Киеве. Также, уточняет «Фонарь», один из бизнесменов «может сейчас находиться на территории западной Украины, где продолжает заниматься топливным бизнесом».
Редакция связалась с Салий по телефону, чтобы задать вопросы по полученной информации. Станислав Борисович не стал прямо отвечать, когда именно он вышел из числа учредителей предприятия «Сталкер Донецк», но заявил, что больше не имеет к нему отношения. С другими учредителями он также сейчас никак не связан и контакты не поддерживает. На вопросы же про Валерия Даниленко директор "Бригантины" ответил, что не помнит такой фамилии.