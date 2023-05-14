Санаторием «Бригантина Белогорья» руководит экс-совладелец предприятий на Украине

Редакция связалась с Салий по телефону, чтобы задать вопросы по полученной информации. Станислав Борисович не стал прямо отвечать, когда именно он вышел из числа учредителей предприятия «Сталкер Донецк», но заявил, что больше не имеет к нему отношения. С другими учредителями он также сейчас никак не связан и контакты не поддерживает. На вопросы же про Валерия Даниленко директор "Бригантины" ответил, что не помнит такой фамилии.