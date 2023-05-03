Лагерь «Бригантина Белогорья» готовят к открытию в начале июня

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе работ в санатории «Бригантина Белогорья». Объём всё ещё большой, однако сложных процессов уже нет.
Готовы бассейн с морской водой, спортзал, завершается отделка актового зала, почти готовы и спальни. Войти в них получится с помощью Face ID. Со слов главы региона, использовано много умных решений.
Также завершаются работы по благоустройству. На территории учреждения появились скалодром, верёвочный парк.
«Если честно, очень надеюсь на то, что, когда дети переступят порог этого лагеря, сердце замрёт от восхищения и восторга. Потому что это действительно круто!» — отметил Гладков.
По словам губернатора, снова распределили обязанности с профильными заместителями и министрами. Речь об обеспечении безопасности, проживания, питания. К открытию и приёму детей готовятся в начале июня.