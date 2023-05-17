Дети-инвалиды поедут на море в «Бригантину Белогорья»

Во время прямого эфира губернатор зачитал вопрос местной жительницы Татьяны, которая растит ребёнка-инвалида. Она хотела отправиться с ним в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму, но ей сообщили, что детей-инвалидов в «Бригантине» принимать не будут — он не предусмотрен для проживания ребёнка и его сопровождающего.