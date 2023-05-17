Дети-инвалиды поедут на море в «Бригантину Белогорья»

Posted Вчера, 21:25
Published Вчера, 21:25
Modified Вчера, 21:28
Updated Вчера, 21:28
Во время прямого эфира губернатор зачитал вопрос местной жительницы Татьяны, которая растит ребёнка-инвалида. Она хотела отправиться с ним в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму, но ей сообщили, что детей-инвалидов в «Бригантине» принимать не будут — он не предусмотрен для проживания ребёнка и его сопровождающего.
Где детям-инвалидам оздоравливаться? Им очень полезны морская вода и воздух, им нужны общение и социализация. Может, стоит пересмотреть вопрос пребывания в санатории только здоровых детей?
Татьяна, белгородка
Женщина отметила, что на вожатых с детьми-инвалидами дополнительной нагрузки не будет, потому что сопровождающие сделают всё необходимое сами. Также белгородка предложила распределить детей-инвалидов равномерно на весь сезон, чтобы они могли отдыхать наравне со здоровыми ровесниками.
Вячеслав Гладков ответил, что санаторий планируют сделать инклюзивным, но не сразу. Для решения таких непростых задач для начала нужно слаженно организовать основную работу.
Надеюсь, уже в этом году будем рассматривать вопрос, чтобы приняли детей-инвалидов. Но если у нас в одном здании будут дети без сопровождения родителей и с сопровождением, конфликтность неизбежна. Нужно решить вопрос, как развести эту конфликтность, чтобы не создавать неудобства. Сейчас мы запускаем первую очередь. И в процессе развития лагеря, я надеюсь, все эти вопросы будут решены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Хотят отдохнуть в «Бригантине» и взрослые без детей. Ранее мы писали о белгородцах, чьих сыновей мобилизовали. Родители решили использовать это как аргумент для попадания в Крым на оздоровление.