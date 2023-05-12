Каким будет фирменный стиль в лагере «Бригантина Белогорья»?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Стало известно, какой станет форма для вожатых и детей младшей группы в лагере «Бригантина Белогорья». Её представили губернатору Вячеславу Гладкову.
Как уточнили в правительстве области, главе региона продемонстрировали отдельные элементы фирменного стиля на примере одежды. Преобладают тёмно-синий, синий, голубой, красный и белый цвета. Также решили использовать символику и лагеря, и Белгородской области.
Варианты одежды разработали для разных периодов — весенне-летнего и осенне-зимнего. В первом случае в комплекты входят футболки, шорты, юбки, дождевики, головные уборы. Для холодной погоды предусмотрены штаны, поло, худи, куртки, шапки. Вся одежда сделана из натуральной ткани, а её отличительной особенностью стал гюйс — воротник, который обычно используют моряки.
Над разработкой одежды трудилась детская дирекция проекта «Время 31-х». Губернатор встретился с ребятами, которые примерили форму санатория. Глава региона поручил проработать поступившие от них предложения. По его словам, прозвучало предложение отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок. Девушки попросили заменить юбки на более удобные шорты. В планах, если позволит время, проработать отдельную цветовую гамму для вожатых.
Меняться форма будет и после первой смены с учётом поступивших в этот период замечаний. После первых двух смен стартует подготовка к зимнему сезону.