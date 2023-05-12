Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

Каким будет фирменный стиль в лагере «Бригантина Белогорья»?

12 мая 2023, 07:44
Фото: правительство Белгородской области

Форму для детей и вожатых санатория «Бригантина Белогорья» представили в Белгороде

Губернатору Вячеславу Гладкову показали отдельные элементы фирменного стиля на примере одежды для детей младшей группы и для вожатых. Использовались яркие цвета и символика лагеря и Белгородской области, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Дети

Стало известно, какой станет форма для вожатых и детей младшей группы в лагере «Бригантина Белогорья». Её представили губернатору Вячеславу Гладкову.

Как уточнили в правительстве области, главе региона продемонстрировали отдельные элементы фирменного стиля на примере одежды. Преобладают тёмно-синий, синий, голубой, красный и белый цвета. Также решили использовать символику и лагеря, и Белгородской области.

Варианты одежды разработали для разных периодов — весенне-летнего и осенне-зимнего. В первом случае в комплекты входят футболки, шорты, юбки, дождевики, головные уборы. Для холодной погоды предусмотрены штаны, поло, худи, куртки, шапки. Вся одежда сделана из натуральной ткани, а её отличительной особенностью стал гюйс — воротник, который обычно используют моряки.

Над разработкой одежды трудилась детская дирекция проекта «Время 31-х». Губернатор встретился с ребятами, которые примерили форму санатория. Глава региона поручил проработать поступившие от них предложения. По его словам, прозвучало предложение отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок. Девушки попросили заменить юбки на более удобные шорты. В планах, если позволит время, проработать отдельную цветовую гамму для вожатых.

Меняться форма будет и после первой смены с учётом поступивших в этот период замечаний. После первых двух смен стартует подготовка к зимнему сезону.

Фото: правительство Белгородской области
Лагерь «Бригантина Белогорья» готовят к открытию в начале июня
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет ли лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму готов принять детей 5 июня?Как сейчас выглядит детский лагерь «Бригантина Белогорья» в КрымуНа обеспечение сантория «Бригантина Белогорья» в Крыму направят 288 млн рублей
#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Крым#Дети#Общество#Бригантина Белогорья#Одежда#Фирменный стиль
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
ПВО сбила под Белгородом неопознанный объект, обломки изучают специалисты
Сегодня, 09:57
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
Сегодня, 09:18
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
Почему на малой Богданке в Белгороде стало меньше парковок после ремонта
Сегодня, 07:07