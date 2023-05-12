Каким будет фирменный стиль в лагере «Бригантина Белогорья»?

Над разработкой одежды трудилась детская дирекция проекта «Время 31-х». Губернатор встретился с ребятами, которые примерили форму санатория. Глава региона поручил проработать поступившие от них предложения. По его словам, прозвучало предложение отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок. Девушки попросили заменить юбки на более удобные шорты. В планах, если позволит время, проработать отдельную цветовую гамму для вожатых.