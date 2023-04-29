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Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку, которая сегодня попала под обстрел

29 апреля 2023, 15:30
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор встретился с жителями и сообщил, когда их дома начнут ремонтировать и во сколько восстановят подачу электричества, которое после обстрела пропало в нескольких сёлах.

Сегодня, 29 апреля, село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По данным губернатора области, при обстреле пострадали десять частных домовладений, также в нескольких сёлах пропала электроэнергия.

В этот же день глава региона посетил пострадавшее при обстреле село и встретился с местными жителями. Он сообщил, что в домах в момент обстрела никого не было, поэтому никто из белгородцев не пострадал.

Выяснилось, что к восстановлению повреждённых домов приступят уже в ближайшее время. В настоящий момент рабочие производят необходимые замеры.

Вячеслав Гладков также рассказал про ситуацию с пропавшим электричеством. По его данным, аварийные бригады уже приступили к его восстановлению, завершить работы обещают сегодня к 19:00.

Так как есть повреждение сетей, временно отключено учреждение здравоохранения, которое находится в Таволжанке. Заехал. Встретился с главным врачом, прошёлся по палатам. Везде чисто, везде аккуратно, везде заботливый персонал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Снаряд прилетел во двор нового дома в Новой Таволжанке Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Восстановление#Восстановление домов#Электричество#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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