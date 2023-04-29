Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку, которая сегодня попала под обстрел

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Сегодня, 29 апреля, село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По данным губернатора области, при обстреле пострадали десять частных домовладений, также в нескольких сёлах пропала электроэнергия.
В этот же день глава региона посетил пострадавшее при обстреле село и встретился с местными жителями. Он сообщил, что в домах в момент обстрела никого не было, поэтому никто из белгородцев не пострадал.
Выяснилось, что к восстановлению повреждённых домов приступят уже в ближайшее время. В настоящий момент рабочие производят необходимые замеры.
Вячеслав Гладков также рассказал про ситуацию с пропавшим электричеством. По его данным, аварийные бригады уже приступили к его восстановлению, завершить работы обещают сегодня к 19:00.
Так как есть повреждение сетей, временно отключено учреждение здравоохранения, которое находится в Таволжанке. Заехал. Встретился с главным врачом, прошёлся по палатам. Везде чисто, везде аккуратно, везде заботливый персонал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области