Погибшие и обстрелы, вызвавшая споры выставка и озеленение: о чём говорили белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В районе приграничной Журавлёвки погибли два человека. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, мирные жители выехали в запрещённую зону. Причины их гибели ещё уточняются. До этого несколько источников сообщали о четырёх погибших.
Также 27 апреля под массированный обстрел попал Шебекинский горокруг. Никто не пострадал, значительных разрушений тоже нет. Повреждения получила линия электропередачи. Тем временем в Муроме снаряд упал с парашюта на жилой дом. Пострадавших нет.
Под обстрелами были ещё Козинка в Грайворонском горокруге, Новая Таволжанка и Красное в Шебекинском горокруге.
Белгородцы просят закрыть выставку Центра современного искусства «Быль» «Не доверяйте тишине, она обманчива». Жителям региона особенно не понравилась одна из инсталляций, которую недовольные назвали даже «человеком-выблевком».
Фигуру некоторые белгородцы считают жутковатой. Уже более сотни человек подписали петицию с требованием закрыть выставку, а также сменить руководство и кураторов ЦСИ.
Губернатор Вячеслав Гладков назвал проблемы с озеленением Белгорода. Главу региона огорчили некрасивые деревья и несистемный подход к высадкам цветов. По его мнению, работать с однолетниками «так и не научились».
Гладков утверждает, что многолетники забросили. Также губернатору не понравились деревья. Он считает, что есть проблема с проектированием на уровне региона.