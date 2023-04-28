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Погибшие и обстрелы, вызвавшая споры выставка и озеленение: о чём говорили белгородцы

28 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В приграничной Журавлёвке погибли два человека, Шебекинский горокруг попал под массированный обстрел, горожане просят закрыть выставку в Старом Осколе, а Гладков критикует озеленение Белгорода.

Погибшие и обстрелы

В районе приграничной Журавлёвки погибли два человека. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, мирные жители выехали в запрещённую зону. Причины их гибели ещё уточняются. До этого несколько источников сообщали о четырёх погибших.

Также 27 апреля под массированный обстрел попал Шебекинский горокруг. Никто не пострадал, значительных разрушений тоже нет. Повреждения получила линия электропередачи. Тем временем в Муроме снаряд упал с парашюта на жилой дом. Пострадавших нет.

Под обстрелами были ещё Козинка в Грайворонском горокруге, Новая Таволжанка и Красное в Шебекинском горокруге.

Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки
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Белгородцы против выставки

Белгородцы просят закрыть выставку Центра современного искусства «Быль» «Не доверяйте тишине, она обманчива». Жителям региона особенно не понравилась одна из инсталляций, которую недовольные назвали даже «человеком-выблевком».

Фигуру некоторые белгородцы считают жутковатой. Уже более сотни человек подписали петицию с требованием закрыть выставку, а также сменить руководство и кураторов ЦСИ.

Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе
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Критика озеленения

Губернатор Вячеслав Гладков назвал проблемы с озеленением Белгорода. Главу региона огорчили некрасивые деревья и несистемный подход к высадкам цветов. По его мнению, работать с однолетниками «так и не научились».

Гладков утверждает, что многолетники забросили. Также губернатору не понравились деревья. Он считает, что есть проблема с проектированием на уровне региона.

Многолетники — забросили, однолетники — не умеем. Гладков — об озеленении Белгорода
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