Два частных дома пострадали в результате обстрела в Белгородской области

Стало известно также о ещё одном ЧП: в Журавлёвке погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, они выехали в запрещённую зону. Некоторые источники утверждали, что жертв было четверо, что машина подорвалась на мине и что местные жители так хотели срезать дорогу на рыбалку. Официального подтверждения этой информации не было.