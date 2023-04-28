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Два частных дома пострадали в результате обстрела в Белгородской области

28 апреля 2023, 12:57
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото
Происшествие случилось в Красном Шебекинского горокруга. Обход территории продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Два частных дома пострадали в результате обстрела Красного в Шебекинском горокруге. Выбиты окна, посечены фасады и заборы. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Об обстреле Красного стало известно в районе 14:30. На месте происшествия продолжается обход.

Шебекинский горокруг 28 апреля попал под сильный обстрел с беспилотников. Повреждения получила ЛЭП. В Муроме тем временем снаряд с парашюта упал на частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Стало известно также о ещё одном ЧП: в Журавлёвке погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, они выехали в запрещённую зону. Некоторые источники утверждали, что жертв было четверо, что машина подорвалась на мине и что местные жители так хотели срезать дорогу на рыбалку. Официального подтверждения этой информации не было.

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