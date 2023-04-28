Два частных дома пострадали в результате обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Два частных дома пострадали в результате обстрела Красного в Шебекинском горокруге. Выбиты окна, посечены фасады и заборы. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Об обстреле Красного стало известно в районе 14:30. На месте происшествия продолжается обход.
Шебекинский горокруг 28 апреля попал под сильный обстрел с беспилотников. Повреждения получила ЛЭП. В Муроме тем временем снаряд с парашюта упал на частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Стало известно также о ещё одном ЧП: в Журавлёвке погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, они выехали в запрещённую зону. Некоторые источники утверждали, что жертв было четверо, что машина подорвалась на мине и что местные жители так хотели срезать дорогу на рыбалку. Официального подтверждения этой информации не было.