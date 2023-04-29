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МЧС предупредило об обстреле под Белгородом

29 апреля 2023, 09:48
Фото: Bel.ru

Устинка в Белгородском районе попала под обстрел ВСУ

О происшествии известно из рассылки РСЧС. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.
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Обстрел

29 апреля в районе 12:35 МЧС сообщило об обстреле села Устинка. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев по ситуации в селе Белгородского района не поступало.

За минувший день под обстрел ВСУ попали как минимум четыре населённых пункта: сёла Вознесеновка и Новая Таволжанка, посёлок Красное в Шебекинском горокруге, Козинка в Грайворонском горокруге.

Шебекинский горокруг накануне попал под массированный обстрел с беспилотников. В Муроме снаряд упал с парашюта на жилой дом. В Красном при обстреле повреждения получили два частных домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Два частных дома пострадали в результате обстрела в Белгородской области
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