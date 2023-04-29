МЧС предупредило об обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
29 апреля в районе 12:35 МЧС сообщило об обстреле села Устинка. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев по ситуации в селе Белгородского района не поступало.
За минувший день под обстрел ВСУ попали как минимум четыре населённых пункта: сёла Вознесеновка и Новая Таволжанка, посёлок Красное в Шебекинском горокруге, Козинка в Грайворонском горокруге.
Шебекинский горокруг накануне попал под массированный обстрел с беспилотников. В Муроме снаряд упал с парашюта на жилой дом. В Красном при обстреле повреждения получили два частных домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.