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Снаряд прилетел во двор нового дома в Новой Таволжанке Белгородской области

29 апреля 2023, 12:46
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Пять сёл остались на время без света из-за обстрела в Белгородской области

Новая Таволжанка попала под обстрел ВСУ. Пострадали несколько домов, есть повреждения линии электропередачи. Подробности происшествия сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

29 апреля под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка в Белгородской области. Повреждения зафиксировали в нескольких домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В десяти частных домовладениях задело фасады, окна и заборы. Одно домовладение пострадало сильнее остальных: во двор частного нового дома прилетел снаряд. Сообщается, что дом нежилой.

Повреждения получила линия электропередачи. Без света остались жители не только Новой Таволжанки, но и сёл Архангельское, Шамино, Заборовка, Муром. Энергетики приступят к восстановлению в ближайшее время.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжается подомовой обход территории.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Линия электропередачи#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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