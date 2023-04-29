Снаряд прилетел во двор нового дома в Новой Таволжанке Белгородской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
29 апреля под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка в Белгородской области. Повреждения зафиксировали в нескольких домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В десяти частных домовладениях задело фасады, окна и заборы. Одно домовладение пострадало сильнее остальных: во двор частного нового дома прилетел снаряд. Сообщается, что дом нежилой.
Повреждения получила линия электропередачи. Без света остались жители не только Новой Таволжанки, но и сёл Архангельское, Шамино, Заборовка, Муром. Энергетики приступят к восстановлению в ближайшее время.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжается подомовой обход территории.