В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия

По официальным данным, в школах, где дети учатся удалённо, проводятся очные дополнительные занятия, в том числе индивидуальные консультации с педагогами для подготовки к государственной итоговой аттестации с учётом всех требований к безопасности. Также допзанятия могут организовываться для подготовки детей к участию в олимпиадах и конкурсах.