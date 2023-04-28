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В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия

28 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI

В 299 белгородских школах проводят очные дополнительные занятия

Несмотря на дистанционное обучение, в школах Белгородской области можно проводить очные дополнительные занятия. В каких случаях это допустимо, Бел.Ру сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, в школах, где дети учатся удалённо, проводятся очные дополнительные занятия, в том числе индивидуальные консультации с педагогами для подготовки к государственной итоговой аттестации с учётом всех требований к безопасности. Также допзанятия могут организовываться для подготовки детей к участию в олимпиадах и конкурсах.

Очные занятия могут проводить по основным учебным предметам, прежде всего, для обучающихся 1-х, 9-11-х классов, при наличии письменного заявления их родителей (законных представителей) по составленному школой графику. При этом школа обязана проинформировать о проведении таких занятий учредителя — муниципальный орган управления образования.

Решение о проведении подобных занятий принимает школа по согласованию с учредителем с учётом всех требований безопасности.

Участие детей в данных занятиях добровольное. Родители могут обратиться с просьбой проведения уроков в администрацию школы. При этом в правительстве отметили, что в проведении дополнительных очных занятий могут отказать по причине несоблюдения требований безопасности.

Всего в Белгородской области дополнительные занятия, в том числе индивидуальные очные консультации с педагогами для подготовки к государственной итоговой аттестации проводят 299 школ.

 

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#Кристина Семенчук#Школа#Обучение#Очно#Дополнительные занятия#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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