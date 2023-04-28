В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По официальным данным, в школах, где дети учатся удалённо, проводятся очные дополнительные занятия, в том числе индивидуальные консультации с педагогами для подготовки к государственной итоговой аттестации с учётом всех требований к безопасности. Также допзанятия могут организовываться для подготовки детей к участию в олимпиадах и конкурсах.
Очные занятия могут проводить по основным учебным предметам, прежде всего, для обучающихся 1-х, 9-11-х классов, при наличии письменного заявления их родителей (законных представителей) по составленному школой графику. При этом школа обязана проинформировать о проведении таких занятий учредителя — муниципальный орган управления образования.
Решение о проведении подобных занятий принимает школа по согласованию с учредителем с учётом всех требований безопасности.
Участие детей в данных занятиях добровольное. Родители могут обратиться с просьбой проведения уроков в администрацию школы. При этом в правительстве отметили, что в проведении дополнительных очных занятий могут отказать по причине несоблюдения требований безопасности.
Всего в Белгородской области дополнительные занятия, в том числе индивидуальные очные консультации с педагогами для подготовки к государственной итоговой аттестации проводят 299 школ.