На строительство и капремонт белгородских школ и детсадов выделили 8,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Во время отчёта о работе областного правительства по итогам 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на строительство и капитальный ремонт школ, детсадов и учреждений дополнительного образования выделили 8,2 млрд рублей.
Глава региона назвал проект по ремонту и строительству одним из самых масштабных. Согласно данным презентации, на строительство в 2022 году потратили более 2,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году сумма составляла 893,8 млн рублей.
Что касается капитального ремонта, то речь о сумме в 5,6 млрд в 2022 году и о более чем 2,6 млрд рублей в 2021.