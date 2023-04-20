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На строительство и капремонт белгородских школ и детсадов выделили 8,2 млрд рублей

20 апреля 2023, 12:59
Фото: скриншот трансляции
Работы велись на 110 объектах. Губернатор Вячеслав Гладков назвал это одним из самых масштабных проектов по строительству и капремонту объектов образования.
Сюжет
Школы

Во время отчёта о работе областного правительства по итогам 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на строительство и капитальный ремонт школ, детсадов и учреждений дополнительного образования выделили 8,2 млрд рублей.

Глава региона назвал проект по ремонту и строительству одним из самых масштабных. Согласно данным презентации, на строительство в 2022 году потратили более 2,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году сумма составляла 893,8 млн рублей.

Что касается капитального ремонта, то речь о сумме в 5,6 млрд в 2022 году и о более чем 2,6 млрд рублей в 2021.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школы#Образование#Строительство#Капремонт
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