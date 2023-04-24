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Уполномоченный по правам ребёнка рассказала о проблемах школы для детей с ОВЗ

24 апреля 2023, 09:12
Фото: 1MI
В Губкинском горокруге в школе для детей с ОВЗ пищеблок и спортзал находятся вне учебного корпуса и нуждаются в капремонте.
Сюжет
Дети

По словам Галины Пятых, в регионе положительно развивается система коррекционного образования с сохранением коррекционных школ и интернатов. Однако в прошлом году поступило 11 обращений, связанных с соблюдением прав детей с инвалидностью на образование.

В ходе проверки выяснилось, что в Губкинском горокруге работает школа №14 для детей с ОВЗ. В учреждении пищеблок и спортзал находятся удалённо от учебного корпуса. Здания также требуют ремонта. Глава горокруга принял решение о переносе школы в другое здание, но оно также требует ремонта: «А дети нуждаются уже сейчас в надлежащих условиях». Галина Пятых попросила губернатора Вячеслава Гладков помочь с решением этого вопроса.

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#Алина Харина#Дети#Капремонт школы#Дети с овз#Общество#Белгородская область#Галина Пятых
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